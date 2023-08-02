CHP, Meclis'i Akbelen için olağanüstü toplantıya çağıracak

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Akbelen ormanları ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM) olağanüstü toplantıya çağıracaklarını belirtti. Özel, gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu.

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CHP, Meclis'i Akbelen için olağanüstü toplantıya çağıracak

Muğla'daki Akbelen Ormanı'nda kömür madenine karşı zeytin ağaçlarını koruma mücadelesi sürerken ana muhalefet partisinden yeni bir adım geldi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Akbelen ormanları ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM) olağanüstü toplantıya çağıracaklarını belirtti:

"Tüm muhalefet partilerinin mutabakatıyla ve partimiz listelerinden seçilen milletvekillerinin imzalarıyla Meclis Genel Kurulu'nu Akbelen'de yaşanan katliam ve çevre gündemiyle olağanüstü toplantıya çağırmaya karar verdik."

Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan bu yana mücadele ediyor.

Dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı. Eyleme geçen İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğruyor.

Valilik en son "İşlemler için 24 Temmuz 2023’te Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar bugün itibariyle sona ermiştir" demişti. Ama bölgede doğa kıyımı sürüyor.

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