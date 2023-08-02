İzmir'deki grev anlaşmayla bitti... Tunç Soyer: 'Çok mutluyum'

İzmir'de metro ve tramvay işçilerinin iki gündür süren kazanımla sonuçlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Demiryol-İş Sendikası arasında anlaşma sağlandı. Soyer, yaptığı açıklamada anlaşmanın detaylarını paylaştı.

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İzmir'deki grev anlaşmayla bitti... Tunç Soyer: 'Çok mutluyum'

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Metro A.Ş., işveren sendikası SODEM-SEN ve Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine metro ve tramvay işçileri 31 Temmuz'da greve çıktı. Günde 400 bin kişiye hizmet veren metro ve tramvayda seferlerin durması ulaşımda aksamalara neden oldu.

Taraflar bugün yeniden bir araya geldi. İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürlüğü’ndeki görüşmeye İzmir Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Barış Karcı, SODEM-SEN temsilcileri ve Demiryol-İş Sendikası yöneticileri katıldı.

SOYER: 'ÇOK MUTLUYUM'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görüşmenin anlaşmayla sonuçlandığını duyurdu. Dün akşam paylaşım yapan Soyer, "Çok şükür… çok mutluyum… Metro ve tramvaylarımız yarın (3 Ağustos) sabahtan itibaren tekrar çalışmaya başlıyor. 2 gündür yaşanan büyük sıkıntılar bittiği için çok sevinçliyim. Tüm İzmirlileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi.

Soyer, bugün yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti:

"Demiryol-İş Sendikası ile sürdürdüğümüz TİS görüşmelerinde; en düşük 22.105, en yüksek 25.009 lira olan teklifimizdeki yevmiye ücretlerini sendika aynen kabul etti.

Belediyemiz de diğer sosyal haklarda ortalama % 7 artışa rıza gösterdi. Böylece grevi sonlandıracak mutabakat sağlanmış oldu.

Hem Belediyenin tüm çalışanları için sürdürdüğü ücret politikasındaki denge korundu hem de her iki tarafın yaptığı fedakarlıkla anlaşma noktası bulundu. Süreç boyunca sabreden, destek olan tüm vatandaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum."

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