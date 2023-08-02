Halk plajını 'sağlığa uygun değil' diye kapatan AKP'li belediyeyi yalanlayan rapor! Cübbeli'nin yakını plajın yanına inşaat yapıyor

Tuzla Belediyesi’nin, “hijyen ve sağlık koşullarına uygun değil” diyerek kapattığı halk plajının, yüzme koşullarına uygun olduğu Su Analiz Raporu ile ortaya çıktı.

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Halk plajını 'sağlığa uygun değil' diye kapatan AKP'li belediyeyi yalanlayan rapor! Cübbeli'nin yakını plajın yanına inşaat yapıyor

İstanbul Tuzla’da bulunan halk plajının, AKP’li belediye tarafından kapatılmasına karşı yurttaşların tepkisi artarak devam ediyor. Tuzla Belediyesi ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda plajın kapatılmasına gerekçe olarak plajın hijyen ve sağlık koşullarına uygun olmadığını öne sürerek “Bu sene sağlık ve hijyen kuralları gereği Tuzla Belediyesi Halk Plajı açılamayacak. Sağlığınızı önemsiyoruz ve güvende tutmayı hedefliyoruz” demişti.

SU ANALİZ RAPORU, AKP’Lİ BELEDİYEYİ YALANLADI

İleri Haber'den Ersan Kınık'ın ulaştığı belge, Tuzla Belediyesi tarafından yapılan açıklamaları yalanladı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 1. Ordu Gıda Kontrol Müfreze Komutanlığı’nın, Piyade Okul Komutanlığı’na 7 Temmuz 2023 tarihinde gönderdiği Su Analiz Raporu, Tuzla’daki deniz suyundan alınan numunenin, Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği’nin referans değerlerine uygun olduğu sonucunu gösterdi.

CÜBBELİ’NİN YAKINI PLAJIN YANINA İNŞAAT YAPIYOR

Ayrıca kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün damadının ağabeyi Mehmet Muhittin Palazoğlu’nun sahibi olduğu Vesen Yapı Şirketi, Tuzla Halk Plajı’nın hemen yanında “Mercan Tuzla Vesen Yalıları” adlı konut projesi inşa ediyor.

Bu projedeki daireler, AKP’li belediye tarafından hijyen ve sağlık koşullarına uygun olmadığı öne sürülen denize girilebileceği ve su sporlarının yapılabileceğinin tanıtımıyla “Vesen Yalıları'nın denize sıfır konumu sayesinde kano, sörf, seabob gibi birçok su aktivitesiyle mavinin güzellikleriyle dolu bir maceraya çıkabilir, rüzgârın ve dalgaların keyfini sürebilirsin” denilerek satılıyor.

Birgün Gazetesi, 2019 yılında ihalesi yapılan lüks konut projesine halk plajının da dahil olduğunu ortaya çıkarmış ve skandalın ortaya çıkmasının ardından plaj, halkın kullanımına geçen yıl yeniden açılmıştı.

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Cübbeli Ahmet AKP Tuzla
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