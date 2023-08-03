Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, daha önce 3 yıl 9 ay ceza aldığı ve cezaevinde 6 ay kaldıktan sonra tahliye edildiği davayla ilgili yeniden cezaevine gireceğini duyuran meslektaşı Barış Pehlivan'ı köşesine taşıdı.

Pehlivan, 31 Temmuz'da çıkarılan yasadan faydalanmak için talepte bulunduklarını, Bakırköy İnfaz Hakimliği'nden çıkacak sonuca göre demir parmaklıklar ardına girip girmeyeceğinin netleşeceğini söylemişti.

Bahse konu yasanın insan öldürme, yaralama, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, rüşvet ve uyuşturucu suçlarından hüküm giyenler başta olmak üzere onlarca suçu kapsamasına atıfta bulunan Barış Terkoğlu, şöyle devam etti:

"Hükümet medyasına göre 100 bin kişiyi kurtarıyor. 'Siyasi'ler dışında faydalanmayan yok. Bir de Barış tabii...

Yüzlerce maddelik düzenlemeler yapılıyor, biri bile ona vurmuyor. Haliyle; katilin, uyuşturucu satıcısının, cinsel suç işleyenlerin salındığı, Barış'ın tutulduğu tablo bize bir gerçeği gösteriyor: Hükümetin 'makbul suçlar torbası' var. Mafya, cinayet, uyuşturucu, cinsel suçlar 'affedilebilir' sayılıyor. Buna karşın bir mesajdan, bir konuşmadan, bir şarkıdan siyasi suçlu sayılanlar, cehennemin yedinci katına terk ediliyor.

Bu kadar değil...

'HANGİ MAFYA MENSUBUNUN HANGİ GÜN ÇIKACAĞININ TARİHİ VERİLİYOR'

Öyle adaletsiz bir infaz düzenlemesi ki...

Basit hakaret suçundan yargılanan, henüz ceza bile almamış kişi faydalanamıyor. Ama adam öldürmüş hükümlüye yarıyor. Haliyle mesele geleceği kurtarmak değil, geçmişi temizlemek. Öte yandan çok belli ki 'adrese teslim' bir iş yapılıyor. Konuştuğum hukukçular, hangi mafya mensubunun hangi gün çıkacağının tarihini veriyor. Çıkıp da genel merkez ziyareti yapanlar teşekkürü kime edeceğini biliyor.

Muhalefetin kafasını iç kavgalardan kurtarıp, aslında Barış dışında çok insanı yakan bu adaletsizliği AYM'ye götürmesi gerekiyor.

Barış Pehlivan, üç yıl önce sadece bir haberden haksız bir şekilde cezalandırıldı. 'Yattı, çıktı, denetimli serbestlikle kurtuldu' demiştik. Ama onu bırakanlar, 'Bir daha yaramazlık yaparsan yine içeri girersin' dedi.

İktidarın gölgesine sığınmadı, kalemini çıkar gruplarına kiralamadı, eleştirir gibi yapıp yan yola sapmadı... 'Yaramaz' çocuk oldu. Cumhuriyet gazetemizde yazdığı bir yazıya açılan, daha karar bile verilmemiş bir dava bahane edilerek 100 bin mahpusa verilen hak ona verilmedi. Barış'a uslanmazlığının bedeli ödetildi."