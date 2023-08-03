Sağlık durumu belli oldu: Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin canlı yayında beyin kanaması geçirdi!

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin bugün bir internet gazetesini ziyaretinin ardından fenalaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Engin, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı. Engin'in ilk belirlemeye göre beyin kanaması geçirdiği belirtildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Narlıdere Belediyesinden yapılan açıklamada katıldığı bir canlı yayın sırasında rahatsızlanan Ali Engin'in hastanede müşahede altında tutulduğu, tetkiklerinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

ALİ ENGİN KİMDİR?

Ali Engin, 1965 yılında Dersim’in Pertek ilçesinde dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve Ege Üniversitesi İşletme Programı’nı tamamladı. Engin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı olan Engin, İzmir Müteahhitler Derneği, BİLSES Vakfı, Karşıyaka Spor Kulübü ve Atatürkçü Düşünce Derneği Karşıyaka Şubesi’nde çalışmalar yürüttü. CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir İl Başkan Yardımcısı ve 2003-2006 yılları arası Kurultay Delegesi olarak CHP'de aktif görevler alan Ali Engin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Narlıdere İlçesi Belediye Başkanı seçildi.