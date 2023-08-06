Hatay'da orman yangını

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Tahtaköprü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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Hatay'da orman yangını

6 Şubat depremiyle tarihinin en zorlu dönemine giren Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Tahtaköprü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 15 arazöz ve 2 su tankı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA

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