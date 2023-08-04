Barış Pehlivan 5'inci kez hapsedilmek isteniyor: 'Denetimli serbestlik' talebine tepki çeken yanıt

15 Ağustos’ta 5. kez cezaevine gireceğini duyuran Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan’ın dosyasında yeni bir gelişme yaşandı.

Barış Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, Pehlivan'ın Denetimli Serbestlik düzenlemesinden faydalanması için Bakırköy 5. İnfaz Hakimliği'ne talepte bulunduklarını ifade etti.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Ersöz, talebin Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne gönderildiğini ve Pehlivan hakkında denetimli serbestlik şartları oluşmadığı yanıtının verildiğini belirtti.

Ersöz’ün açıklaması şöyle:

Gazeteci Barış Pehlivan'ın Denetimli Serbestlik düzenlemesinden faydalanması için Bakırköy 5. İnfaz Hakimliği'nden talepte bulunmuştuk. Hakimlik Dilekçemizi Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne göndermişti. Cezaevi tarafından verilen yanıtta, Barış Pehlivan hakkında denetimli serbestlik şartları oluşmadığı ifade edilerek talebin "yerine getirilemediği" belirtilmiş. Yazı içeriğinde, 15 Temmuz'da yürürlüğe giren 7456 Sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesi ile ilgili bir değerlendirme ise hiçbir şekilde yok. Bu ne mi demek?

Cezaevi Müdürlüğü bu Kanunun uygulanma şartlarını gözardı etmiş; Barış Pehlivan hakkında uygulamayacağız demiş. Kendisini Kanun Koyucunun yerine koymuş. Şöyle anlatalım; 7456 Sayılı Kanunda, bu düzenlemeden kimlerin faydalanamayacağı teker teker sayılmış halde. Kanun Koyucu, Barış ve onun durumunda olanları bir istisna olarak düzenlememiş. Bu durumda, Cezaevi Müdürlüğü'nün yaptığı gibi genel hükümlere atıfla, özel bir düzenlemeyi yok saymak hukuka aykırıdır. Cezaevi Müdürlüğü'nün bu kararına Bakırköy İnfaz Hakimliği'nde itiraz edeceğiz ve Barış Pehlivan hakkında Denetimli Serbestlik Kararı verilmesini bir kez daha talep edeceğiz.

Gazeteci Barış Pehlivan'ın Denetimli Serbestlik düzenlemesinden faydalanması için Bakırköy 5. İnfaz Hakimliği'nden talepte bulunmuştuk. Hakimlik Dilekçemizi Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne göndermişti. Cezaevi tarafından verilen yanıtta, @barispehlivan hakkında… pic.twitter.com/MHp8rPFjJZ — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) August 4, 2023

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında daha önce 3 yıl 9 ay ceza aldığı ve cezaevinde 6 ay kaldıktan sonra tahliye edildiği davayla ilgili yeniden cezaevine gireceğini duyurmuştu.

Pehlivan, 'denetimli serbestlik'le çıkmasının şartlarından birinin hakkında yeni bir dava açılmaması olduğunu ancak açılan bir dava nedeniyle 8 ay ceza aldığını ve 15 Ağustos'ta teslim olacağını belirtmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem