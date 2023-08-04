Nevşehir'de Kızılırmak'a giren iki kardeş boğuldu!

Nevşehir'in Avanos ilçesinde serinlemek için Kızılırmak'a giren 8 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş boğularak hayatını kaybetti.

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Nevşehir'de Kızılırmak'a giren iki kardeş boğuldu!

Nevşehir'in Avanos ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda; serinlemek için ilçeden geçen Kızılırmak'a giren 8 ve 10 yaşlarındaki kardeşten bir süre sonra haber alınamadı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENLERİ SUDAN ÇIKARTILDI

Ekiplerce yapılan çalışmalarda iki kardeşin boğularak hayatını kaybettiği belirlenirken, ırmaktan çıkarılan cansız bedenler otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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