Akbelen'de bu kez vatandaşların su tankerine izin verilmedi

Muğla Akbelen’de vatandaşların ağaç katliamına karşı başlattıkları direniş sürerken, bu kez direnişçilerin temizlik için kullandığı su tankerinin alana girişine izin verilmedi. Vatandaşlar oturma eylemi başlattı.

Son Güncelleme:

Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı vatandaşların ormanlarına sahip çıkmak için başlattıkları direniş devam ediyor.

Dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı. Eyleme geçen İkizköylü vatandaşlar da jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğruyor.

SU TANKERİNE İZİN VERİLMEDİ

Kamp alanındaki köylülerin, vatandaşların temizlik için kullandıkları su tankeri alandan içeri alınmadı. Tuvalet için kullanılan su da kesildi.

Jandarma komutanı kullanılan suya hijyen testi yapılacağını söyledi. Günlerdir zor şartlarda nöbet tuttuklarını ve sağlık yönünden titiz davranılmadığını anımsatan yaşam savunucuları "Tankerimizi istiyoruz" sloganları attı.

VATANDAŞLARDAN OTURMA EYLEMİ

Jandarma komutanının söz konusu testin yarım saat içinde yapılacağını söylemesi üzerine alanın girişine kurulan barikatın önünde oturma eylemi başladı.

VALİLİK BİTTİ DEMİŞTİ AMA KIYIM SÜRÜYOR

Valilik en son “İşlemler için 24 Temmuz 2023’te Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar bugün itibariyle sona ermiştir” demişti. Ama bölgede doğa kıyımı sürüyor.

Etiketler
Akbelen Ormanı İkizköy Direnişi
Son Güncelleme:
Berna Laçin herkesi yıktı. Acılar içinde kaldığı öğrenildi. Dua mesajları yağıyor Berna Laçin herkesi yıktı. Acılar içinde kaldığı öğrenildi. Dua mesajları yağıyor
Akbelen’e 1 buçuk saat uzaklıkta: Köylüler çimento fabrikasına karşı direniyor Akbelen’e 1 buçuk saat uzaklıkta: Köylüler çimento fabrikasına karşı direniyor
Altaylı: Disney, 100 yıldır Atatürkçü yapamadığımız güruhu bir günde Atatürkçü yaptı Altaylı: Disney, 100 yıldır Atatürkçü yapamadığımız güruhu bir günde Atatürkçü yaptı
Her gün 1 poğaça yerseniz ne olur? 1 ay boyunca poğaça yemenin inanılmaz zararı Her gün 1 poğaça yerseniz ne olur? 1 ay boyunca poğaça yemenin inanılmaz zararı
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Demirtaş ilk kez rakam verdi: Doların o seviyeye gelmesi gerekiyor! Özgür Demirtaş ilk kez rakam verdi: Doların o seviyeye gelmesi gerekiyor!
Dolar/TL'de Merkez Bankası etkisi: Kurda sert dalgalanma! Dolar/TL'de Merkez Bankası etkisi!
Kalbi pamuk gibi olan 5 burç açıklandı: Kötülük nedir bilmiyorlar Kalbi pamuk gibi olan 5 burç açıklandı
İslam Memiş 'Ağustos karar verme ayı' dedi: Dolar için vakit yaklaşıyor! İslam Memiş 'Ağustos karar verme ayı' dedi: Dolar için vakit yaklaşıyor!
Tüm dünya o saate kilitlendi: Altın fiyatları için çifte rekorlu tahmin Tüm dünya o saate kilitlendi: Altın fiyatları için çifte rekorlu tahmin