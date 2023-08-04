Altaylı: Disney, 100 yıldır Atatürkçü yapamadığımız güruhu bir günde Atatürkçü yaptı

Platformun, ABD'deki Ermeni lobisinin baskısı nedeniyle bu kararı aldığına yönelik iddialar Türkiye’de tepkilerin büyümesine neden oldu. Hükümet kanadından, muhalefetten peş peşe tepki açıklamaları gelirken AKP trolleri ise konuyu Atatürkçü isimleri linç etme malzemesi olarak kullanmaya başladı.

Şimdiye kadar Mustafa Kemal Atatürk hakkında hakarete varan içerikleri paylaşan sosyal medya trolleri, Disney Plus’ın tartışmalı tavrına tepki göstermedikleri gerekçesiyle, aralarında Şahan Gökbakar ve Tarkan’ın da olduğu bazı sanatçılara ‘sahte Atatürkçülük’ ve ‘para için sessiz kalma’ suçlaması yöneltti.

Sosyal medyada yaşanan bu tartışmalara gazeteci Fatih Altaylı da dahil oldu. Altaylı kişisel bloğunda bugün kaleme aldığı yazısında “Türkiye’nin en tanınmış Atatürk düşmanları birden Atatürkçü kesilip, muhalif tavrı ile bilinen insanlara ‘Disney’e küfretmedin. Para alıyorsun değil mi!’ diye saldırıyorlar” değerlendirmesi yaptı.

Altaylı, Disney Plus’ın Atatürk dizisine ilişkin tartışmaları Atatürkçüleri linç etmek için dayanak yapan AKP trollerine şu soruları yöneltti:

“– Madem dünyanın en saygın, en güçlü ülkelerinden biriyiz. Niye bir Ermeni lobisi bizim gibi bir dünya gücü ülkeye böyle bir sorun yaratabiliyor?

– Dünya lideri olan liderimiz nasıl oluyor da bir televizyon şirketinin Ermeni lobisine boyun eğmesini engelleyemiyor? Oysa daha kısa süre önce Ermenistan Başbakanı Paşinyan Ankara’da idi ve Cumhurbaşkanı’nın görevi kendine devir ettiği törende Aliyev’in arkasına, 2. sıraya oturtularak kendisine haddi bildirilmişti!

– Oy verme zamanı gelince Türkiye’yi çok seven yurt dışındaki Türk vatandaşlarımız mesele Türkiye’nin uluslararası çıkarları olunca niye bir lobi oluşturmazlar? Oralardaki Türkleri, Türkiye siyaseti için organize eden başta Diyanet olmak üzere dini oluşumlar, niye Türkiye’nin uluslararası çıkarları için organize etmezler?

Bu soruların yanıtlarını vermek zor olduğu için vur Cem’e, vur Tarkan’a, vur Ata’ya, vur Gülse’ye, vur Şahan’a.

Eh kendilerine vuracak halleri yok ya…

Ya da üç otuzluk troll “Yahu bu İletişim Başkanlığı sadece iç iletişim için midir? Bunca milyarlar niye harcanıyor” diye soracak değil ya!”

Altaylı, yazısında Disney Plus’ın tavrına tepki gösterirken, ‘bu tartışmanın yarattığı Atatürkçülere’ dair de şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu arada şunu da söylemeden geçmeyeyim.

Disney’e çok kızmama, tarihi çarpıtan bir grubun oyuncağına olmasına, tipik bir Amerikan cehaleti içinde hareket etmesine deli olmama ve yaptıklarını çok aşağılıkça bulmama rağmen bir yandan de kendilerine teşekkür etmek istiyorum.

Bizim 100 yıldır Atatürkçü yapamadığımız bir güruhu bir günde Atatürkçü, hatta neredeyse Kemalist yaptılar.

Fesli Kadir hayatta olsa idi, muhtemelen bugün o da Atatürkçü olmuştu.

Rezilsin Disney Plus ama bu yüzden yine de teşekkürler!”