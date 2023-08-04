Barış Pehlivan: Beni hapse atanlar şehidimizin katilleriyle aşk yaşıyor!

Gazeteci Barış Pehlivan, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde beşinci kez cezaevine girecek olmasına isyan etti.

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Barış Pehlivan: Beni hapse atanlar şehidimizin katilleriyle aşk yaşıyor!

Beşinci kez cezaevine girecek olan gazeteci Barış Pehlivan, üç yıl önce Libya’da şehit olan MİT mensubunun cenazesine dair bir haberi yayımladığı gerekçesiyle tutuklanmasını hatırlattı.

Pehlivan, "MİT mensubunu şehit edenin Libya’daki iç savaşın taraflarından Hafter olduğunu, ona silah ve para verenin ise Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu" belirtti ve iktidar ile BAE arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

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Pehlivan, şunları kaydetti:

"Bir şehidimiz var. Şehidimizin katili ile o katile cinayet silahını veren kişiler belli. Ben şehidimizin cenazesine dair haber yayımladığım için hapse atılıyorum, beni hapse atanlar ise şehidimizin katilleriyle aşk yaşıyor.

Ben ajanım, ben hainim, ben katilin maaşlısıyım öyle mi?

O kumpas davasının duruşma salonunda savunmamı şöyle bitirmiştim, yazı da öyle bitsin:

“Biz, çocuklar adil bir gelecekte yaşasın diye bu çileli yolu seçtik. Ne kadar başarılı olduk ya da olacağız o gelecek için, ileride tarih kitapları yazar.

Ama çocuğum yarın ‘Peki, o günlerde sen ne yaptın’ diye sorarsa başımı eğmeden gözlerinin içine bakıp anlatacağım bir mücadeleyi miras bırakmak istiyorum."

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