65 yaşındaki adamı öldürüp parçaladı: 'Aramızdaki eşcinsel ilişkinin duyulmasından korktum'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki C.H'nin, 26 Ekim 2022'de Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne babası C.H. (65) hakkında kayıp başvurusunda bulunması üzerine çalışma başlatan polis, C.H'nin en son sanık S.K. (79) ile Kocamustafapaşa'da bir adreste buluştuğunun belirlendiği aktarıldı.

KIZININ DİKKATİ ELE VERDİ

Araştırmalar sürerken sanık S.K.'nın kızının emniyeti arayarak babasının telaşlı bir şekilde evden ayrıldığını bildirmesi üzerine polis ekiplerinin S.K.'nın evinde 31 Ekim 2022'de arama yaptığı aktarılan iddianamede, kömürlükte C.H'nin parçalara ayrılmış cesedinin bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, aynı gün sokakta yürürken yakalanan ve üst aramasında 2 bıçak ele geçirilen S.K.'nın ifadesine yer verildi.

ARALARINDA CİNSEL BİRLİKTELİK OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

İfadesinde maktulle aralarında cinsel birliktelik olduğunu iddia eden sanık S.K., en son beraber oldukları sırada maktulün öne doğru düştüğünü tepki gelmeyince öldüğünü anladığını anlattı.

"MAKTULÜN PARA VE CEP TELEFONU DA ALINMIŞ"

Bunun üzerine C.H'nin cesedini parçalara ayırıp çuvallara koyduğunu ve ilerleyen zamanlarda bu çuvalları tek tek çıkartıp bir yere gömmeyi düşündüğünü belirten S.K., maktulün üzerindeki 310 lira, bıçak ve cep telefonunu aldığını söyledi.

ARALARINDAKİ İLİŞKİNİN DUYULMASINDAN KORKTUĞU İÇİN PARÇALAMIŞ

Sanık S.K., maktulle aralarındaki ilişkinin duyulmasından korktuğu için şok halinde cesedi parçaladığını savundu.

Adli Tıp Kurumu raporunda da dört çuval içerisinde bulunan ceset üzerinde yapılan incelemede, C.H'nin ölümünün kesici ve delici alet yaralanmasından kaynaklı olduğuna yer verildi.

"RAPORLAR SANIĞIN İFADESİNİ ÇÜRÜTTÜ"

İddianamede, sanık savunmasında her ne kadar maktulün kendiliğinden öldüğünü beyan etse de dosyadaki raporların sanığın ifadesini çürüttüğü vurgulandı.

Sanık hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak. (AA)