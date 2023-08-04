Merdan Yanardağ: İYİ Parti, hakkımdaki soruşturmayı iktidar havzasına kapağı atmak için kullandı

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden Cumhuriyet gazetesinin sorularını yanıtladı. Nagehan Yılkın imzası ile yayımlanan haberde Yanardağ, "İktidarın elinden, ihtiyaç duyduğunda kullandığı İmralı silahını aldım. Tutuklanmam seçimlerin kaybedilmesinin ilk siyasal sonucudur" dedi.

İYİ Parti'nin hakkında açılan soruşturmayı fırsat olarak kullanmaya çalıştığını kaydeden Yanardağ, "O nedenle utanç verici şekilde iktidarın ahlaksız trollerine katıldılar. Yüz kızartıcı şekilde trollük yaptılar. Bu olay kendi tarihinde de siyasal tarihe de medya tarihine de kara bir leke olarak geçecektir" ifadelerini kullandı.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, programında terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan ile ilgili kullandığı sözlerin bağlamından koparılarak hedef haline getirilmesi sonrası "terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Yanardağ'ın İYİ Parti ile ilgili sözleri şöyle:

‘İYİ PARTİ DE TROLLÜK YAPTI’

İYİ Parti de benim hakkımda açılan soruşturmayı ülkenin demokrasi cephesinden kopmak ve iktidar havzasına kapağı atmak için bir fırsat olarak kullanmaya çalıştı. O nedenle utanç verici şekilde iktidarın ahlaksız trollerine katıldılar. Yüz kızartıcı şekilde trollük yaptılar. Bu olay kendi tarihinde de siyasal tarihe de medya tarihine de kara bir leke olarak geçecektir. Bunu unutmayacağız. Açık şekilde özür dilenmesi gerekiyor ama bunu beklemiyorum ve artık bir öneminin olduğunu sanmıyorum. Asıl dertleri 6’lı masayı devirmeye kalktıkları için eleştirmemizdi.

‘SIKI BİR MÜCADELEYE HAZIRLANIYORUM’

Cezaevinde okuyarak, yazarak, spor yaparak zamanı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Gazeteler ve televizyon ile avukatlarımız ve ziyaretçiler yaşama açılan pencerelerimiz oluyor. Moralim, sağlığım yerinde ve sıkı bir mücadeleye hazırlanıyorum. Demokrasi, özgürlük ve adalet için istibdada karşı mücadeleye elimden geldiğince katılmaya çalışıyorum.

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