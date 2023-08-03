Tepkilerin ardından tarikattan geri adım: Çocukları devlete teslim ettiler
Devlet koruması altındaki çocukların tarikat kampına yollanmasına ilişkin haberin ardından kamuoyunda meydana gelen tepkiler sonucu, kamp aniden sonlandırıldı; çocuklar devlet kurumuna döndü.
İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumluluğundaki çocukların, Nur Cemaati’nin bir kolu olan Suffa Vakfı’yla ilişkili Mutlu Yuva Derneği’nin düzenlediği 40 günlük dini eğitim kampına alındığı ortaya çıkmıştı.
Bakanlık söz konusu skandalı 'Dernekle temasımız var, denetim yapılıyor' diye yalanlarken; kampa ilişkilerin görüntülerin resmi hesaplardan sildiğini görülmüştü.
TARİKAT GERİ ADIM ATTI
Gelen tepkilerin ardından tarikat geri adım attı.
soL'da yer alan habere göre, 11 Ağustos'ta tamamlanması planlanan kamp, tepkilerin ardından bugün sonlandırıldı. Kampa alınan çocuklar, kampın bitişi için planlanan tarihten 8 gün önce çocuk evlerine teslim edildi.
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