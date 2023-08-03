Koç Üniversitesi Hastanesi işçilerinin eylemleri sürüyor

Koç Üniversitesi Hastanesi’nin taşeron işçilerinin vardiya değişim saatlerinde zam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yaptığı eylemler üçüncü günde de devam etti.

Koç Üniversitesi Hastanesi işçilerinin eylemleri sürüyor

Koç Üniversitesi Hastanesi’nin taşeron işçilerinin vardiya değişim saatlerinde zam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yaptığı eylemler üçüncü günde de devam etti.

sendika.org'da yer alan habere göre, sabah 8’de hastane önünde eyleme başlayan temizlik ve portör işçileri yönetime seslenerek “Asgari ücretle sen geçin” dedi. İşçiler eylemin ardından görüşme taleplerini de yönetime iletti.

İŞÇİLER NE İSTİYOR?

İşçiler yol desteği de dahil 13 bin 600 lirayla 14 bin lira arasında değişen ücretler alıyor. Yol desteği düşülünce neredeyse asgari ücret seviyesi. İşçiler devlet hastanelerine kıyasla iş yoğunluklarının da çok fazla olduğunu söylüyor.

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