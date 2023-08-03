Malatya'da orman yangını

Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Gündeğer Mahallesi’nde sabah saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yedi Yol mevkiinde 150 hektarlık alanda etkili olan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, çalışmalar sırasında yaralanan 2 itfaiye eri tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. 3 metruk evin bir kısmının da etkilendiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor.