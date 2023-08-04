Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

Dün gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

Yüksek Askeri Şura, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 3 saatlik toplantının ardından kararlar açıklandı..

YAŞ kararları doğrultusunda 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 31’inci Genelkurmay Başkanı oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı. Toplantıda alınan kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı.

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Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de - Resim : 2

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