Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzaladığı kalemin fiyatı şaşırttı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, YAŞ toplantısında alınan kararları onayladı ve TSK'nın yeni komuta kademesi belli oldu. Erdoğan'ın toplantıda alınan kararları imzaladığı kalemin fiyatı şaşırttı.

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Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzaladığı kalemin fiyatı şaşırttı

Beştepe'de gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan kararları onayladı. Yeni komuta kademesinin belli olmasıyla Genelkurmay Başkanlığına 2. Ordu Komutanı Metin Gürak atandı.

Liderlerin alınan kritik kararlara imza attığı kalemler dikkat çekerken, Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzaladığı kalem de gözden kaçmadı.

KALEMİN FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Erdoğan'ın imza attığı kalemin fiyatının 50-60 TL civarında satılan Calligraphy Pen 2.0 olduğu görüldü.

Artline isimli Malezya markası kalemin özellikleri için; solma yapmaz, su ve dağılmaya dayanıklı ifadeleri yer aldı.

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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Recep Tayyip Erdoğan
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