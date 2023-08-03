TSK'nin komuta kademesi belli oldu: Genelkurmay Başkanı Metin Gürak oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi.

Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantıda yeni Genel Kurmay Başkanı da belirlendi. Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.

Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

METİN GÜRAK KİMDİR?

Metin Gürak, 1981'de Kara Harp Okulu'ndan, 1982'de Topçu Okulu'ndan mezun oldu.

1985'te Kara Havacılık Okulunu bitirerek pilot olan Gürak, 1990'da Kara Harp Akademisi, 1996'da Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi.

Çeşitli birlik ve karargahlarda yürüttüğü görevlerin ardından Gürak, 2006'da tuğgeneralliğe, 2010'da tümgeneralliğe, 2015'te korgenaralliğe terfi etti.

2017 Ağustos ayından bu yana Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevini yürüten Gürak, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay 2. Başkanlığına atandı.

15 TEMMUZ GECESİ YAŞANANLAR

Gürak, 15 Temmuz Darbe Girişimi öncesinde saat 18.30 civarında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan aldığı emirle Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümenine gidip hiçbir tankın hareket etmemesi, hareket hâlinde olanların da en yakın birliklere dönmesi; Kara Havacılık Komutanlığında da hiçbir hava aracının uçmaması için denetim yaptı.

Saat 22.00 sıralarında Genelkurmay karargâhına gitti, darbeciler tarafından derdest edildi ve Akıncı Üssü'ne götürüldü. Daha sonra diğer komutanlarla birlikte ertesi gün kurtarıldı.

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

Saray'da yapılan toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.

Ayrıntılar gelecek…