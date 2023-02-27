Ahmet Zeki Üçok: 2. Ordu Komutanı 'beklemede kalalım' denilince üzüntüden ağlamış

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremler sonrası askerin kışladan geç çıkarıldığına ilişkin tartışmayı köşesine taşıdı ve konuyla ilgili eski askeri hakim - emekli albay Ahmet Zeki Üçok'un değerlendirmelerini aktardı.

Buna göre Türkiye'nin 2010 yılına kadar uyguladığı bir sistemin olduğunu, ancak bundan vazgeçildiğini anlatan Üçok, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) devre dışı bırakılarak bütün yetkilerin AFAD'da toplandığını hatırlattı.

Eski asker, "Emir komuta zinciri, Ankara’dan Adıyaman’a ulaşıncaya kadar ne yazık ki iki gün geçti" ifadesini kullandıktan sonra dikkati çeken bir iddiayı ileri sürdü:

"Benim şöyle bir duyumum var. 2. Ordu Komutanı (Metin Gürak) bir an önce depreme müdahale etmemiz lazım demiş. Beklemede kalalım denilince üzüntüden ağlamış."

Terkoğlu'nun yazısının devamında yer alanlar şöyle:

'AKP ASKERİ TASFİYE ETTİ'

"AKP’nin FETÖ ile birlikte gerçekleştirdiği kumpaslar sürecinde, EMASYA Protokolü’nü ve buna bağlı olarak DAFYAR’ı (Doğal Afet Yardım Planları) iptal ettiğini hatırlattı. Üçok, DAFYAR’ın önemini şöyle anlattı:

'TSK’nin bölük komutanlığı seviyesine kadar, her türlü afette, hiçbir yerden emir beklemeksizin neler yapacağının planıdır. Her askeri birlik, kendi güvenliğini sağladıktan sonra, hemen mahallinde hangi adrese gideceği, hangi bölgede çadır, fırın, hastane kuracağı, nerenin güvenliğini ele alacağı, kamyon, TIR, kepçe, vinç gibi hangi sivil araçların birliğin emrine gireceği ve nerelerde kullanılacağı, arama kurtarmaya kimlerin hangi araçlarla katılacağı, intikal planları...'

'AKAR’IN LİYAKATİ'

Üçok, depremden sonra, Hulusi Akar’ın da liyakatinin tartışmaya açılması kanısında: 'Akar tümgeneralken, devre arkadaşlarıyla beraber terfi edememiş bir askerken bir yıl sonra, sonuncu sıradan korgeneral olmuş. Herkes TSK geleneklerine göre emekli olmasını beklerken; kendisinden başarılı, kıdemli ve liyakatli olan altı korgeneral, Balyoz-Ergenekon-Askeri Casusluk gibi kumpas davaları ile emekli edilince, önü açılıp orgeneral olmuş. O da yetmemiş, Genelkurmay başkanı yapılmış birisi. Hal böyle olunca da emrindeki askerlerin 251 vatandaşımızı şehit ettiği, Cumhuriyet tarihimizin en başarısız Genelkurmay başkanı olarak tarihe geçti. Ama iktidar, ne yazık ki bu başarısızlıkları görmezden gelip kendisini milli savunma bakanı yaptı. Depremde de kötü sınav vererek Cumhuriyet tarihimizin en başarısız milli savunma bakanı olmaya aday olmuştur.'

'AÇIKLAMA UZUN SAYI KISA'

Üçok, Akar’ın açıklamasının bir kandırmaca olduğu kanısında: 'Bakanın açıklaması çok uzun ama ilk 48 saatte sahaya sürdüğü askeri birliklerin sayısı çok kısa. Sadece iki tugay, beş uçak, iki helikopter, üç çıkarma gemisi ve iki fırkateynden ibaret. 2. Ordu’nun hangi birliklerinin katıldığını bile sayamamış.' Deprem bölgesinde her ilde en az 5 bin civarında asker olduğunu düşünürsek en az 50 bin asker mevcut. Ama Akar’ın ilk açıklamasına göre 3 bin 500 asker, bütün deprem bölgesinde göreve çıktı.

'ÜÇ ASKERDEN BİRİ SINIR DIŞINDA'

Üçok’un yaptığı hesaba göre TSK’deki mevcut askeri personelin üçte biri Suriye ve Irak operasyonlarında. Üçok, 'Bu birliklerimiz en muharip ve hareket kabiliyetine sahip birliklerimiz. Şüphesiz ki ülke sınırları içinde olsalardı daha etkin olarak deprem felaketine müdahale edebilirlerdi. Buradan çıkan sonuç, Suriye meselesinin çözümlenmesinin ne kadar hayati olduğu' diyor. (...)"

Yazının tamamı.