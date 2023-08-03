THY'deki adaletsiz işten çıkarmalara cevap yok

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Deniz Demir, Türk Hava Yolları'nda görevli pilot Evren Kaptan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin atılan destek mesajlarını sosyal medya hesabında paylaştığı için işten çıkartılmasını TBMM gündemine taşımıştı.

Demir, “Soru önergeme gelen yanıt, hiçbir açıklama içermiyor kopyala yapıştır mevzuat hükümlerinden ibaret.” ifadesini kullandı.

BAKANA GÖRE ŞİRKET YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEKTEDİR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yazılı cevabını paylaşan CHP’li Demir, “Biz işten çıkarılan pilotun, çıkarılma gerekçesini soruyoruz. Bakan Uraloğlu, ‘Türk Hava Yolları A.O. ; Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatına göre ticari faaliyet gösteren bir özel hukuk tüzel kişisidir. Ortaklık; 23 Ocak 2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’ne (2-15.1) uymakla yükümlü olup, halka açık bir şirket olarak tüm açıklama yükümlülüklerini de mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir şeklinde cevap veriyor. Bu cevap kabul edilemez, milletvekilleri başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular hakkında nasıl soru önergesi veremiyorsa Bakanın bu gayriciddi cevabı da bu kapsamdadır. Mevzuat hükümlerini hatırlatmasına gerek yok, sorumun cevabı bu değil.”

YÖNETİMDEN THY ÇALIŞANLARINA GÖZDAĞI

CHP’li Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her ne kadar Bakan mevzuat tarafından THY’nin özel hukuk tüzel kişisi olduğunu ifade etse de Türk Hava Yolları yönetiminde devletin imtiyazlı hakları mevcuttur. THY Yönetim Kurulunun, AKP ile yakınlığı herkesçe bilinmektedir. THY yönetimi, mevcut iktidar ile yakınlığını kullanarak Cumhuriyetimizin önemli değerlerinden biri olan Türk Hava Yollarını kendi çıkarları doğrultusunda dizayn etmektedir. Yönetimin, personel üzerinde kurduğu baskı ve ideolojik sebepli işten çıkarmalar THY çalışanlarına verilmiş bir gözdağıdır. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı olarak atanan Ahmet Bolat, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklediğini sosyal medya hesabından açıkça duyurmuştur. THY'de görevli pilot Evren Kaptan ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ilişkin atılan destek mesajlarını sosyal medya hesabından beğendiği için işten çıkarılmıştır. Biz, bu adaletsizliğin, THY bünyesindeki partilileşmenin karşısında durduk ve sorduk: “Kaptan Pilot Evren Turan’ın işten çıkartılma gerekçesi nedir? İşten çıkarmalarla personele gözdağı mı verilmek istenmektedir? Aynı prosedürün Ahmet Bolat’a uygulanmama gerekçesi nedir? Ancak Bakan Abdulkadir Uraloğlu soru önergeme verdiği cevapta, sadece ilgili mevzuat maddelerine atıf yapmış ve sorumu geçiştirmiştir. Biz THY’de yaşanan sorunları yakından takip etmeye devam edeceğiz, THY hiç kimsenin arka bahçesi değildir.”