Faik Öztrak: Disney'in Atatürk dizisiyle ilgili kararı baskıyla aldığı iddiaları var

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Disney'in Atatürk dizisi için aldığı kararla ilgili yaptığı açıklamada "Bu kararın, bir süredir Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında nefret söylemi içeren yakışıksız ifadeler kullanan, bu projeye karşı lobi yaptığı da bilinen, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nin baskısıyla alındığı iddiaları var." dedi.

Öztrak'ın konuyla ilgili sözleri şöyle:

Ülkemizde de yayın yapan Disney+ adlı platformun; Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu, Ebedi Önderimiz Atamızın hayatını anlatan bir diziyi Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle bu yıl 29 Ekim’de tüm dünyada eş zamanlı gösterime sunma kararından, vazgeçtiklerine dair açıklamalarını değerlendirmek istiyorum.

Dün bu platformun yöneticileri, dizinin sadece ülkemizde Fox TV’de ve sinemalarda gösterilmesine karar verildiğini açıkladılar. Bu kararın, bir süredir Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında nefret söylemi içeren yakışıksız ifadeler kullanan, bu projeye karşı lobi yaptığı da bilinen, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nin baskısıyla alındığı iddiaları var.

Ülkemizin kurucu babası Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik kin ve nefretle beslenen bu girişimler ülkeler ve halkları arasında, barışçı ilişkiler kurulması çabalarına zarar verir. Ayrıca biz bu kuruluşun, ABD ve Avrupa’daki Ermenileri de Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarını da temsil etmediğini biliyoruz. Söz konusu karar, dijital platformun ülkemizin ve partimizin kurucusu büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e karşı işlenen nefret suçuna ortak olması anlamına gelir.

BOYKOT'A DAVET EDECEĞİZ

Bunu en sert şekilde kınıyoruz. Ama bu işin esas sorumlusu olan Dışişleri Bakanlığı’ndan herhangi bir açıklama gelmemesini de hayretle karşılıyoruz.

Eğer karar bu şekilde uygulanacaksa şimdiden duyuralım:

Örgütümüzü, üyelerimizi ve tüm milletimizi bu platformu boykot etmeye ve platformdaki üyeliklerini sonlandırmaya davet edeceğiz.