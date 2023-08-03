İYİ Parti cephesinden yerel seçimler için 'ittifak' açıklaması: 'Bedeli ne olursa olsun'

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, yerel seçimler için ‘ittifak’a ilişkin net açıklamalarda bulundu. Kavuncu’nun açıklamaları, İYİ Parti’nin seçime tek başına gireceğinin sinyali olarak algılandı.

Habertürk’te soruları cevaplayan İYİ Partili Kavuncu, "Ben 34 ilde yapmış olduğun 5'er saatlik ziyaretlerde teşkilatlardan aldığım bir intibayı söyleyeyim; tek, müstakil, bedeli ne olursa olsun hiçbir oluşumun içerisinde yer almadan yerel seçimlere gitme arzusu partinin tabanında çok yüksek" ifadelerini kullandı.

‘BEDELİ NE OLURSA OLSUN’

"Ana çoğunluk ve taban büyük kitle bu konuda çok arzulu ve istekli" diyen Kavuncu, "Bedeli ne olursa olsun hür ve bağımsız yol yürüyelim diyorlar" diye konuştu.

Kavuncu ayrıca, "Biz Türkiye’yi kaybederiz dediğimizde bizi duymayanların bugün gelip bize Ankara, İstanbul deme hakkı olduklarını düşünmüyorum" mesajını verdi.