Kulislerde konuşulan yeni isim ortaya çıktı: 'AKP, Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına sürpriz birini çıkarmayı planlıyor'

Mayıs 2023'teki seçimler sonrası büyük oranda yenilenen kabinede görev verilmeyen eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın AKP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesinin konuşulduğu ortaya çıktı.

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi internet sitesinde kaleme aldığı yazıda "Yerel seçimlere 8 ay kala CHP kendi olası adaylarını paramparça etmekle meşgulken, iktidar partisi bu zafiyetten nasıl yararlanacağının hesapları içinde. Ve AK Parti kanadından her gün yeni dedikodular geliyor" dedi; ardından şunları kaydetti:

"Bunlar arasında en şaşırtıcı olan dün kulağıma fısıldandı. AK Parti Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına çok sürpriz bir isim çıkarmayı planlıyor. Bu isim sizi de şaşırtabilir.

Parti içi dedikodulara göre, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Hulusi Akar’ı düşünüyormuş. Olur olmaz bilemem. Ama konuşulduğunu biliyorum."

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SÜLEYMAN SOYLU'NUN DA ADI GEÇİYORDU

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Zafer Şahin de, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara için adı anılan 'şanslı isimler' arasında olduğunu ileri sürmüştü.