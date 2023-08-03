Ne iktidar değişti ne çift maaş düzeni: Bakan yardımcılığı maaşı yetmedi, şirketten de maaş alacak

Geride kalan 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından ne iktidar ne de ‘çift maaş’ düzeni değişti.

Geçen günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yardımcılığına atanan İsmail İlhan Hatipoğlu daha sonra Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyesi olarak atanarak ‘çift maaşlılar’ arasına adını yazdırmıştı.

ÇİFT MAAŞ AKP GELENEĞİ HALİNE GELDİ

Çift maaşlı bakan yardımcıları arasına bir isim daha katıldı. 22 Haziran 2023 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanan Refik Tuzcuoğlu’nun da Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildiği ortaya çıktı.

Emlak Konut’tan Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Münhal bulunan bağımsız yönetim kurulu üyesi görevine seçim yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde çalışmalar tamamlanmış ve kurulun olumsuz görüş verilmemesine ilişkin kararı doğrultusunda Refik Tuzcuoğlu ve Hakkı Alp, şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapmaya başlamıştır” ifadelerine yer verildi.

REFİK TUZCUOĞLU KİMDİR?

Çift maaşlı AKP’liler arasına adını yazdıran Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, geçmişte AKP içinde birçok görevde yer aldı. AKP’nin Konya’da kuruluş sürecine destek veren Tuzcuoğlu, 2004-2009 yılları arasında Meram Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

Tuzcuoğlu, 2009 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde başkan danışmanı, belediye şirketlerinde genel koordinatörlük, Kayseri Su-Kanal İdaresi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Tuzcuoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde görevdeyken, bugün yardımcılığına atandığı mevcut Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı’ydı.

2016 - 2018 yıllarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Müsteşar Yardımcısı olarak atanan Tuzcuoğlu, ayrıca İLBANK Yönetim Kurulu Başkanvekili görevinde de bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından organize edilen Şehircilik Şurası’nda, Şura Yönlendirme Kurulu ve İstişare Komisyonu’nun Başkanlıklarında bulundu ve Şehir 2023 Projesi’ni de yürüttü.

Tuzcuoğlu, 2018 yılında Erdoğan tarafından Yerel Yönetim Politikaları Kurulu’na atanmıştı.

KABİNEDE YER ALAN 5 BAKANIN DA ÇİFT MAAŞLI OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin açıklanmasının ardından Bakanların özgeçmişleri de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan birçok bakanın çift maaşlı olduğu ortaya çıktı.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, çift maaşlı bakanlar şöyle sıralanmıştı:

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı görevinden bakanlığa atandı. Aynı zamanda ASELSAN Yönetim Kurulu üyesi.

- Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar: Bakanlığa atanmadan önce Enerji Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. KARDEMİR ve KARDÖKMAK, EPİAŞ Yönetim Kurulu üyesi.

- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Tarım Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısıydı. Müşterek bahis düzenleyen Yüksek Komiserler Kurulu üyesi olarak ikinci ücret alıyor.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Atanmadan önce Karayolları Genel Müdürü'ydü. Türk Telekom TT Mobil Şirketi'nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak çifte maaş alıyor.

- Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Albayrak Şirketler Grubu'nun Genel Koordinatörlüğü'nü yürütüyordu. Aynı zamanda TUSAŞ Yönetim Kurulu üyesi.

Kaynak: Gerçek Gündem