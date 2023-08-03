Bursa'da feci kaza: 3 ölü, 11 yaralı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde tarlaya işçi götüren araç kaza yaptı. Kazada, 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

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Bursa'da feci kaza: 3 ölü, 11 yaralı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde tarlaya işçi götüren aracın kaza yapması sonucunda 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Bursa’nın Karacabey ilçesi Çanakkale Karayolu Fevzipaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Karacabey ilçesinden Tophisar Mahallesi’ne tarlaya işçi götüren yabancı uyruklu Hüsen Feris (32) yönetimindeki 16 FT 699 plakalı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle yolun sağında bulunan tarlaya savruldu.

Savrulan araçta adeta can pazarı yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Tarlaya uçan araçta bulunan Mukaddes Can (42) ve yabancı uyruklu Emine El Mohammed (57) olay yerinde hayatını kaybederken, Abid Muhammed’in hayati tehlikesi olduğu için Uludağ Tıp Fakültesine sevk edildiği esnada hayatını kaybettiği öğrenildi.

Araçta bulunan sürücü Hüsen Feris (32) ve tarım işçileri; Nuriye Sayılır (51), Nihat Yusuf Hüseyin (28), Abdullah Elmuhammed (43), Ayşe Elramadan (38), Usame Elmuhammed (12), Sana Feris (19), Hulva Hüseyin (20), Kamile Kaya (49), Muhammed Cezim Muhammed ve Şuhela Kazı Muhammed olay yerine gelen ambulanslar ile Bandırma Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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