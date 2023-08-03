Mehmet Tezkan: Altılı Masa'daki üç parti bir yıl boyunca CHP'yi de seçmenini de kandırmış!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun seçimlere CHP listelerinde girmenin son tercihi olduğunu söyleyerek, İyi Parti, Saadet ve DEVA'nın kapısını çalarak, "Sağ seçmen CHP’ye oy vermez gelin biz ayrı ittifak kuralım" teklifinde bulunması siyaset kulislerini hareketlendirdi. Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, Saadet, Gelecek ve DEVA'nın, CHP'yi ve seçmeni kandırdığını, bir yıl rol yaptıklarını iddia etti.

Tezkan, bugünkü yazısında, CHP'nin Gelecek, Saadet ve DEVA’ya muhafazakâr sağ seçmeni getirsin diye listede yer verdiğini belirterek şöyle devam etti:

"Davutoğlu sağ seçmen gelmez diye baştan faturayı kesmiş. O zaman sağ seçmenin oy vermeyeceğini bildiğin halde neden 10 vekillik kontenjan aldın diye sormazlar mı? CHP’yi mi kandırdın? Kılıçdaroğlu’nu mu kazıklamaya çalıştın?

Madem bu formülün tutmayacağını biliyordun neden CHP’yi kullandın… Çıkıp dürüstçe bizlere bu kadar kontenjan tanıyorsunuz ama bizim seçmenden size oy çıkmaz deselerdi…

Gerçek şu; Davutoğlu da, Karamollaoğlu da Babacan da muhafazakar seçmeni getiremeyeceğini bildikleri halde partilerine CHP listelerinde yer istediler…

Aldılar da… 39 milletvekili sol, sosyal demokrat oylarla Meclis’e kuruldu…

Sonuç budur…"

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