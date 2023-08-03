Mehmet Tezkan: Altılı Masa'daki üç parti bir yıl boyunca CHP'yi de seçmenini de kandırmış!

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, bugün kaleme aldığı yazısında Altılı Masa'da yer alan Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'ni eleştirdi.

Son Güncelleme:
Mehmet Tezkan: Altılı Masa'daki üç parti bir yıl boyunca CHP'yi de seçmenini de kandırmış!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun seçimlere CHP listelerinde girmenin son tercihi olduğunu söyleyerek, İyi Parti, Saadet ve DEVA'nın kapısını çalarak, "Sağ seçmen CHP’ye oy vermez gelin biz ayrı ittifak kuralım" teklifinde bulunması siyaset kulislerini hareketlendirdi. Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, Saadet, Gelecek ve DEVA'nın, CHP'yi ve seçmeni kandırdığını, bir yıl rol yaptıklarını iddia etti.

Tezkan, bugünkü yazısında, CHP'nin Gelecek, Saadet ve DEVA’ya muhafazakâr sağ seçmeni getirsin diye listede yer verdiğini belirterek şöyle devam etti:

"Davutoğlu sağ seçmen gelmez diye baştan faturayı kesmiş. O zaman sağ seçmenin oy vermeyeceğini bildiğin halde neden 10 vekillik kontenjan aldın diye sormazlar mı? CHP’yi mi kandırdın? Kılıçdaroğlu’nu mu kazıklamaya çalıştın?

Madem bu formülün tutmayacağını biliyordun neden CHP’yi kullandın… Çıkıp dürüstçe bizlere bu kadar kontenjan tanıyorsunuz ama bizim seçmenden size oy çıkmaz deselerdi…

Gerçek şu; Davutoğlu da, Karamollaoğlu da Babacan da muhafazakar seçmeni getiremeyeceğini bildikleri halde partilerine CHP listelerinde yer istediler…

Aldılar da… 39 milletvekili sol, sosyal demokrat oylarla Meclis’e kuruldu…

Sonuç budur…"

Tamamını okumak için tıklayın

Etiketler
Altılı masa Saadet Partisi DEVA Partisi Gelecek Partisi CHP Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Ali Babacan
Son Güncelleme:
HDP'nin yerel seçim için ittifak kriterleri şekilleniyor: Kırmızı çizgiler belirlendi HDP'nin yerel seçim için ittifak kriterleri şekilleniyor
Öğrenince çekirdeklerini çöpe atanlar pişman olacak: İşte limon çekirdeklerinin kullanım alanları Öğrenince çekirdeklerini çöpe atanlar pişman olacak: İşte limon çekirdeklerinin kullanım alanları
Eski CHP lideri Hikmet Çetin, İmamoğlu'na verdikleri tavsiyeyi açıkladı Eski CHP lideri Hikmet Çetin, İmamoğlu'na verdikleri tavsiyeyi açıkladı
Yol kenarında yetişiyor, ekmek kapısı oluyor! Toplamak için yarışıyorlar: Kilosu 90 TL Yol kenarında yetişiyor, ekmek kapısı oluyor! Toplamak için yarışıyorlar: Kilosu 90 TL
ÇOK OKUNANLAR
71 yıl sonra itiraf etti: Yıllarca evinde hizmetçi olarak çalıştığı adamın öz kızı olduğunu öğrendi! Yıllarca evinde hizmetçi olarak çalıştığı adamın öz kızı olduğunu öğrendi!
Tekliften detaylar madde madde ortaya çıktı: Bu kez de memura erken emeklilik Tekliften detaylar madde madde ortaya çıktı
Kadınları baştan çıkaran nokta ortaya çıktı: Dokunduğunuz anda... Kadınları baştan çıkaran nokta ortaya çıktı: Dokunduğunuz anda...
Kaçırıldı, tecavüze uğradı, hapsedildi: 14 yıl sonra kaçmayı başardı, vahşet ortaya çıktı! Kaçırıldı, tecavüze uğradı, hapsedildi: 14 yıl sonra kaçmayı başardı, vahşet ortaya çıktı!
Bir dönem Twitter'ı sallıyordu: 'Panpiş' Hilal Cebeci'nin son hali ortaya çıktı Bir dönem Twitter'ı sallıyordu: 'Panpiş' Hilal Cebeci'nin son hali ortaya çıktı