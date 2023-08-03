Eski CHP lideri Hikmet Çetin, İmamoğlu'na verdikleri tavsiyeyi açıkladı

Muhalefet kanadının parlamentoda çoğunluğu sağlayamadığı, cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda kaybettiği seçimin ardından 'değişim' tartışmalarının tırmandığı CHP'de geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti.

Konunun başlıca ana aktörlerinden biri olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin ve Altan Öymen ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte birlikte yemek yediler.

Burada yerel seçim ve özel olarak İstanbul'un durumunun konuşulduğu belirtildi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, görüşmeyle ilgili olarak Hikmet Çetin'le konuştu. Gazetecinin yönelttiği sorular ve Çetin'in bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

- Ne konuştunuz?

Yerel seçime odaklandık. İstanbul çok önemli… HDP (destek verecek gibi) görünmüyor, İyi Parti de yok. Mutlaka kazanılması gerektiğini söyledim. Hepimiz o görüşü söyledik.

- Bir şey dedi mi?

Hayır.

- Tavsiyeniz olur mu?

İstanbul'u mutlaka kazanması lazım.

- Önceliği buraya vermeli.

Evet. İkisi beraber olmuyor.

- Kurultayda ne olur?

Kılıçdaroğlu devam eder, öyle görünüyor.

- Koşullar bu şekilde devam ederse sonuç ne olur?

Çok zor bir seçim olur. Örgüte moral vermek lazım. Örgütü ayağa kaldıracak politika lazım.

- Anladığım kadarıyla değişimi savunuyorsunuz.

Tabi, değişim mutlaka olması lazım.

- Seçim sonuçları hakkındaki görüşünüz ne?

Kimse mutlu değil. Kazanılabilir bir seçimdi. Ama kaybedildi.

- 39 milletvekili verilmesini nasıl yorumluyorsunuz?

Yanlış. Örgüt moralsiz girdi seçime.

- Ümit Özdağ'la anlaşmaya ne diyorsunuz?

Altılı Masa'nın haberi yok, parti yönetiminin haberi yok. Gizli yapılması çok büyük bir hata. Doğruysa İçişleri Bakanlığı ve MİT veriliyor. Nasıl verilir bu ya? Nasıl yapılır bu?

- İki bakanlık daha var.

Allah Allah… Neyine veriyor peki bunu?

- Seçimi kazanma karşılığında.

Ne kadar oyu vardı ki?

- Altılı Masa'nın katkısı oldu mu?

Çok katkısı olduğunu sanmıyorum: Aslında Kürt oylarında 28 Mayıs'ta sandık başına gitmeyenler oldu. Durup dururken oraya (Özdağ'la yedi maddelik mutabakat) kayyumu koydular. Vatandaş kayyum kelimesini duyunca irkildi. Özdağ'a fazla güven duymuşlar.

- İmamoğlu'nun değişim çağrısına nasıl bakıyorsunuz?

Dünyanın hiçbir yerinde statüko seçim kazanmaz. Yok öyle bir şey. Mutlaka değişim gerekiyor. Obama, ‘Değişim” dedi, kazandı. Statükoyla seçim alınamaz.

- Kılıçdaroğlu, yüzde 48'i başarı görüyor. Sizce öyle mi?

Kazanılmayan seçim başarılı olamaz. Ben 1957'den beri seçim izleyen bir kişiyim. Hiçbir dönemde muhalefet bu kadar olumlu ortamı bulamazdı. Hiçbir kurum ayakta değil. Yargı bitmiş. Cumhuriyet kazanımları yok edilmiş. Her şey perişan olmuşken bu ortamda kazanılamayan bir seçimi başarı göremem.

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