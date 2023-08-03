Kulis: İmamoğlu'nun yakın ekibinden bir kaynak, 'iki seçenek var' dedi

Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ikinci turda yüzde 47,82'yle kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından CHP'de başlayan 'değişim' tartışması sürüyor.

Süreç içerisinde konunun en önemli aktörlerinden biri haline İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu kapsamda 10 Ağustos'ta bir 'manifesto' yayınlaması bekleniyor. Şartlara göre bu tarihin öne çekilebileceği ifade ediliyor.

Cumhuriyet gazetesinden Nagihan Yılkın'ın haberine göre İmamoğlu'nun yakın ekibinden bir kaynak gelişmelerle ilgili olarak "Önünde iki seçenek var. Ya CHP’nin genel başkanı olacak ya da kendisiyle beraber yol yürüyebilecek birisini bulacak o genel başkan olacak. İkinci ihtimalde kendisi İBB adayı olacak. Günü geldiğinde hala kamuoyunda sevilen, popüler, beğenilen bir siyasi karakterse de Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyordur. Başka alternatif zaten yok" dedi.

İmamoğlu'na yakın isimler, yol arkadaşı olacak ismin ise parti üzerinde, partinin üyeleriyle ilgili akla, bilime dayalı araştırmalar yapılarak ve o araştırmalardan çıkan sonuçlara göre hareket edilerek seçileceğini söyledi.

'MESELE KOLTUK MESELESİ DEĞİL'

İmamoğlu'nun koltuk derdinde olmadığı vurgulanırken şunlar kaydedildi:

"İmamoğlu bu meselenin koltuk meselesi olmadığını söyledi. Öyle biri olmuş olsaydı seçimden hemen sonra haydi olağanüstü kurultaya gidelim haydi imza toplayalım haydi genel başkan seçelim moduna girerdi ve genel başkan olurdu. Ancak İmamoğlu öyle yapmadı.

4 kere genel başkanla görüştü, defalarca telefonda görüştü, 'bu süreci beraber yürütelim' dedi. Kamuoyuyla duygularını paylaştı, bu konudaki görüşlerini topladı, 100 binden fazla insanın görüş beyan ettiği bir platform kurdu."