Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti: Ordumuzun gücüne güç katacağız

Beştepe'de yapılacak olan YAŞ toplantısı öncesinde, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

ERDOĞAN'DAN MESAJ

Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Millî Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:

“Aziz Atatürk. Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha zatıalinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor. 2023 yılı Şura toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Türkiye yakın çevresinde yaşanan çalışmalara ve gerilimlere rağmen bölgesinin cazibe merkezi olmayı sürdürüyor.

Milletimize söz verdiğimiz Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek, gelecek nesillere daha müreffeh, daha itibarlı ve daha huzurlu bir ülke teslim etmek için her alanda yoğun bir çabanın içindeyiz. Bu mücadelemizde en büyük güç ve güven kaynağımızı yüksek vazife şuuru, caydırıcılığı ve üstün kabiliyetleri ile milletimizin gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz oluşturuyor. Bugünkü Şura toplantımızda alacağımız kararlarla inşallah ordumuzun gücüne güç katacağız. Ruhun şad olsun.”

YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak.

GENELKURMAY BAŞKANI DA BELİRLENECEK

YAŞ'ta gündeme gelmesi beklenen en önemli başlıklardan biri Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim. Güler'in Bakan olmasıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilmişti. Toplantıda, bu görevi asli olarak yapacak isim belirlenecek.