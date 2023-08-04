Türk Tarih Kurumu başkanı değişti

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Yüksel Özgen atandı.

Son Güncelleme:
Türk Tarih Kurumu başkanı değişti

Türk Tarih Kurumu Başkanı Birol Çetin görevden alınarak yerine Yüksel Özgen atandı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda "Türk Tarih Kurumu Başkanlığına, 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı Kanun Kararnamenin 24’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 maddeleri gereğince Prof. Dr. Yüksel ÖZGEN atanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

YÜKSEL ÖZGEN KİMDİR?

1971 yılında Çorum'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimlerini Çorum'da tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında Kırıkkale Üniversitesi Tarih Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1995 yılında Selçuk Üniversitesinde yüksek lisansını, 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde doktorasını tamamladı. 1999 yılında Başbakanlık Cumhuriyet Arşivinde Arşiv Uzmanı olarak görev yaptı. 2000 yılında bir süre Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde Arşiv Uzmanı olarak görevlendirildi. 2005 yılında TİKA Türkoloji Projesi kapsamında Arnavutluk Tiran Üniversitesinde Öğretim Üyesi olarak görevlendirildi.

2006 yılında yine aynı proje kapsamında Bosna-Hersek Tuzla Üniversitesinde Öğretim Üyesi olarak görevlendirildi. 2009 yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne Öğretim Üyesi olarak göreve başladı. Aynı yıl Üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Başkanlığına atandı. 2014-2018 yılları arasında Çankırı Belediyesi Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi Koordinatörlüğü, 2016-2019 yılları arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 2017 yılında doçentlik unvanını aldı ve 2023 Ocak ayında Kırıkkale Üniversitesinde Profesörlük kadrosuna atandı.

Yayımlanmış kitapları: Arşiv Belgelerine Göre Atatürk'ün Çankırı Gezisi (Çankırı Belediyesi Yayını 2011), Bir Milletin Atasına Vedası (Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları 2013, İkinci Baskı 2022), Çankırı Belediyesi Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırma Merkezi Arşiv Kataloğu (2015), 21 Kasım 1938'in Sessiz Tanıkları (Türk Tarih Kurumu Yayınları 2020), Selanik'ten Anıtkabir'e Gazi Mustafa Kemal Atatürk-Sergi Kataloğu (Türk Tarih Kurumu Yayınları 2022).

2018 yılında Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulu Asli Üyeliğine seçildi. 2019 yılında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcılığına atandı. 2021 Eylül ayında Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı olarak görevlendirildi. 4 Ocak 2023 tarihinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına atandı. 4 Ağustos 2023 yılında Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na atandı.

Son Güncelleme:
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de
Dev lojistik firması iflas başvurusu yaptı. Son aldığı kredi de kurtarmaya yetmedi Dev lojistik firması iflas başvurusu yaptı. Son aldığı kredi de kurtarmaya yetmedi
Kavurucu sıcaklarda serinleten ferahlık... Yapılışı ve tarifi oldukça basit dövme çorbası! Yapılışı ve tarifi oldukça basit dövme çorbası!
Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzaladığı kalemin fiyatı şaşırttı Erdoğan'ın imza attığı kalemin fiyatı şaşırttı
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Demirtaş ilk kez rakam verdi: Doların o seviyeye gelmesi gerekiyor! Özgür Demirtaş ilk kez rakam verdi: Doların o seviyeye gelmesi gerekiyor!
İslam Memiş 'Ağustos karar verme ayı' dedi: Dolar için vakit yaklaşıyor! İslam Memiş 'Ağustos karar verme ayı' dedi: Dolar için vakit yaklaşıyor!
Meteoroloji uzmanı Ökten'den uyarı geldi: En berbat iki geceye hazır olun Meteoroloji uzmanı Ökten'den uyarı geldi: En berbat iki geceye hazır olun
Nilperi Şahinkaya, Cem Garipoğlu'nun kardeşiyle poz verdi: Sosyal medyada tepki yağdı Nilperi Şahinkaya, Cem Garipoğlu'nun kardeşiyle poz verdi: Sosyal medyada tepki yağdı
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 19 ilçe karanlığa gömülecek, bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 19 ilçe karanlığa gömülecek, bu ilçelerde yaşayanlar dikkat!