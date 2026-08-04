Gazeteci Tahir Sarıkaya Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen adli süreç kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Soruşturmanın detaylarına göre, gazeteci Tahir Sarıkaya hakkında yürütülen teknik ve mali incelemelerin ardından adli makamlarca yakalama kararı çıkarılmıştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, dün düzenledikleri operasyonla Sarıkaya'yı gözaltına almıştı. Şüpheli, gerekli adli ve idari işlemler için jandarma komutanlığı binasına götürülerek sorguya alınmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tahir Sarıkaya, bugün öğle saatlerinde jandarmadaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Sarıkaya'nın ifadesine saat 13.00 sıralarında başlanacağı öğrenildi.

'KAYNAĞI BELİRSİZ PARA GİRİŞLERİ VE KRİPTO TRANSFERLERİ' İDDİASI

Tahir Sarıkaya’nın şahsi ve ticari hesaplarında kaynağı açıklanamayan, yüksek tutarlarda para girişleri ve transferi tespit edildiği, hesap incelemelerinde, bu nakit girdilerinin ve para transferlerinin önemli bir kısmının yurt içi ve yurt dışı tabanlı kripto para borsalarındaki hesaplara aktarıldığı iddia edilmişti.

Aynı soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından gözaltına alınan Cem Küçük, 1 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Cem Küçük Soruşturması Derinleşiyor: Tahir Sarıkaya Gözaltına AlındıCem Küçük Soruşturması Derinleşiyor: Tahir Sarıkaya Gözaltına AlındıGüncel

Cem Küçük Tutuklandı: Sevk Yazısında Çarpıcı AyrıntılarCem Küçük Tutuklandı: Sevk Yazısında Çarpıcı AyrıntılarGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Gözaltı
Son Güncelleme:
Kayseri-Niğde Kara Yolunda Katliam Gibi Kaza: Kemerlerini Takan Yolcular Muavine Teşekkür Etti Kayseri-Niğde Kara Yolunda Katliam Gibi Kaza
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
'Terörsüz Türkiye' Sürecinde Kritik Aşama: Çerçeve Yasa Teklifinin İsmi Belli Oldu Çerçeve Yasa Teklifinin İsmi Belli Oldu
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Muharrem İnce İddialara Noktayı Koydu: CHP'nin Genel Başkan Adayı Olacak mı? Muharrem İnce İddialara Noktayı Koydu: CHP'nin Genel Başkan Adayı Olacak mı?
Skandalın Perdesi Aralandı: 2,5 Milyar TL’lik Çeteye Dev Operasyon, Yüzlerce Kişinin Vatandaşlığı İptal Ediliyor 2,5 Milyar TL’lik Çeteye Dev Operasyon, Yüzlerce Kişinin Vatandaşlığı İptal Ediliyor
Menderes Belediyesi’nde Rüşvet ve İmar Yolsuzluğu Soruşturması: Başkan İlkay Çiçek Dahil 13 Gözaltı Menderes Belediyesi’nde Rüşvet ve İmar Yolsuzluğu Soruşturması: Başkan İlkay Çiçek Dahil 13 Gözaltı
Emeklilerin Gözü Bu Tarihte: Temmuz Ayı Maaş Farkları Hesaplara Yatırılacak Temmuz Ayı Maaş Farkları Hesaplara Yatırılacak
Fotoğraf Sanatçısı Bennu Gerede Gözaltına Alındı Fotoğraf Sanatçısı Bennu Gerede Gözaltına Alındı