Cem Küçük Soruşturması Derinleşiyor: Tahir Sarıkaya Gözaltına Alındı

Gazeteci Tahir Sarıkaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cem Küçük'le ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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Cem Küçük Soruşturması Derinleşiyor: Tahir Sarıkaya Gözaltına Alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube tarafından gözaltına alındı.

Sarıkaya’nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

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