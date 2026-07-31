Cem Küçük Tutuklandı: Sevk Yazısında Çarpıcı Ayrıntılar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Cem Küçük'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Küçük, savcılıkta ifade verdi. Savcılık, Küçük'ü 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik, Küçük hakkında tutuklama kararı verdi.

DİKKAT ÇEKEN SEVK YAZISI

Savcılığın sevk yazısında, Cem Küçük'ün farklı tarihlerde katıldığı canlı yayınlarda kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu öne sürülen açıklamalar yaptığı belirtildi. Küçük'ün tutuklu bulunan Fatih Keleş hakkında, "Evindeki parkeden 2 milyon dolar para çıktı" şeklinde gerçeğe aykırı bilgi yaydığı kaydedildi. Yazıda ayrıca, Küçük'ün başka bir canlı yayında "Berkay Gezgin, İBB'den 1 milyon liraya yakın para aldı, MASAK raporlarında var" ifadelerini kullandığı, bu iddianın da gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

KAMU BARIŞI VURGUSU

Savcılık, söz konusu açıklamalar ve sonrasında yapılan paylaşımların birlikte değerlendirildiğinde kamuoyunda algı oluşturmaya elverişli nitelik taşıdığını, kamu barışını bozabilecek mahiyette olduğunu ve bu nedenle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçuna ilişkin kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu belirtti.

Bu gerekçeler doğrultusunda Küçük'ün tutuklanmasını talep eden savcılık, mevcut delil durumu, suçun niteliği ve öngörülen cezanın üst sınırını dikkate aldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği de talebi kabul ederek Cem Küçük'ün tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: AA