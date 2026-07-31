İstanbul'da Evlat Dehşeti: Cinayet Şüphesiyle Tutuklanan Oğulun Savunması Yok Artık Dedirtti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 29 Temmuz Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Barış Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.

BABA VE OĞUL ARASINDA TARTIŞMA PATLAK VERDİ

Edinilen bilgiye göre, 15 katlı binanın 14'üncü katında bulunan dairede oturan Zafer Öztaykutlu ile oğlu A.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kavga sırasında baba Öztaykutlu yere yığıldı.

EKİPLER BABANIN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ TESPİT ETTİ

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Zafer Öztaykutlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

İLK İNCELEMEDE ÖLÜM ŞÜPHELİ BULUNDU

Olay yerinde detaylı inceleme yapan ekipler, Öztaykutlu’nun ölümünü ilk belirlemelere göre şüpheli olarak değerlendirdi. Öztaykutlu’nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Oğlu A.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

'DİRSEĞİM ÇARPTI' DEDİ, TUTUKLANDI

Şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan A.Ö. ise ifadesi alınmak ve işlemleri tamamlanmak üzere polis merkezine götürüldü. A.Ö.'nün emniyetteki ilk ifadesinde tartışma sırasında babasına sadece dirseğinin çarptığını öne sürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.Ö. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA