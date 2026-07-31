Gözaltına Alınmıştı, Cem Küçük Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci ve televizyon programcısı Cem Küçük, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Küçük hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada, bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımı yaptığı iddiaları da inceleniyor.

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Gözaltına Alınmıştı, Cem Küçük Adliyeye Sevk Edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci ve televizyon programcısı Cem Küçük, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada Küçük hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile "şantaj" suçlamaları yöneltiliyor. Soruşturmanın, bazı iş insanlarının yaptığı şikâyetler üzerine başlatıldığı öğrenildi.

Gözaltına Alınmıştı, Cem Küçük Adliyeye Sevk Edildi - Resim : 1

DOSYA NELERİ İÇERİYOR

İddialara göre Cem Küçük'ün, maddi menfaat karşılığında sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptığı öne sürülüyor. Savcılık kaynakları, bu iddiaların yanı sıra Küçük'ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma sürecinde kamuoyuna yansıyan bazı açıklama ve beyanlarının da dosya kapsamında değerlendirildiğini belirtti.

Başsavcılığın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Küçük, ilk olarak Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Buradaki işlemlerinin ardından sorgusu için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen Küçük, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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