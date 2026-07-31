Tantunide Büyük Skandal, Bakanlık Tağşiş Listesini Yayımladı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı güncel taklit ve tağşiş listesi gıda skandalını gözler önüne serdi. Listeye eklenen 34 üründen 9’unda tek tırnaklı hayvan eti tespit edilirken, bazı yoğurt ve et ürünlerinde de mevzuata aykırı içerikler belirlendi.

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Tantunide Büyük Skandal, Bakanlık Tağşiş Listesini Yayımladı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan işletmelere yönelik güncel listesini yayımladı. Bakanlığın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde paylaşılan listede, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ve 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında halk sağlığını tehdit eden ürünler açıklandı.

Tantunide Büyük Skandal, Bakanlık Tağşiş Listesini Yayımladı - Resim : 1

TANTUNİDE TEK TIRNAK TESPİTİ

Güncellenen listeye 12’si sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürünler olmak üzere toplam 34 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde 9 üründe tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Bu ürünlerin 5’inin Mersin’de, 4’ünün ise Adana’da faaliyet gösteren işletmelere ait olduğu belirtildi. Tek tırnaklı eti bulunan ürünlerin dana kavurma ve et tantuni olarak satışa sunulması dikkat çekti.

Tantunide Büyük Skandal, Bakanlık Tağşiş Listesini Yayımladı - Resim : 2

YOĞURTTAN JELATİN ÇIKTI

Öte yandan bir firmanın “yoğurt” adıyla piyasaya sunduğu üründe jelatin tespit edildi. Adana’nın Yüreğir ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmenin “ısıl işlem görmüş dana sucuk” olarak sattığı üründe, Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki bir firmanın “piliç köfte” ürününde ise mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu.

Bakanlık'tan yapılan liste şu şekilde:

Tantunide Büyük Skandal, Bakanlık Tağşiş Listesini Yayımladı - Resim : 3

Kaynak: DHA

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Tarım ve Orman Bakanlığı gıda
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