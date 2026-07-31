Turizmde Dikkat Çeken Tablo, Gelir Düştü, Yurt Dışına Çıkan Türklerin Sayısı Arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2026 yılı ikinci çeyrek turizm verileri, sektörde dikkat çeken değişimleri ortaya koydu. Nisan-Haziran döneminde Türkiye’nin turizm geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 azalarak 15 milyar 865 milyon 339 bin dolara düştü. Aynı dönemde Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı azalırken, yurt dışına seyahat eden Türk vatandaşlarının sayısında önemli bir artış yaşandı.

İkinci çeyrekte elde edilen toplam turizm gelirinin 15 milyar 655 milyon 868 bin doları ziyaretçilerden, 209 milyon 471 bin doları ise transfer yolculardan sağlandı. Ziyaretçilerden elde edilen gelirin yüzde 15,6’lık bölümünü yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının harcamaları oluşturdu. Ziyaretçilerin yaptığı toplam harcamalarda kişisel harcamalar 10 milyar 933 milyon 868 bin dolar olurken, paket tur harcamaları 4 milyar 722 milyon dolar olarak kaydedildi.

TÜRKİYE’Yİ ZİYARET EDENLERİN SAYISI AZALDI

Nisan-Haziran döneminde Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 düşerek 15 milyon 581 bin 14 kişiye geriledi. Bu ziyaretçilerin 2 milyon 527 bin 687’sini, yani yüzde 16,2’sini yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları oluşturdu. Türkiye’de geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 113 dolar olarak hesaplanırken, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının gecelik ortalama harcaması 79 dolar oldu.

Turizm gelirlerinde en büyük pay yüzde 30,2 ile paket tur harcamalarına ait oldu. Bunu yüzde 21 ile yeme içme, yüzde 12,4 ile uluslararası ulaşım ve yüzde 11,3 ile konaklama harcamaları takip etti. Geçen yılın aynı dönemine göre paket tur harcamaları yüzde 5,5, uluslararası ulaştırma harcamaları ise yüzde 6,1 azalırken; konaklama harcamaları yüzde 11,7, yeme içme harcamaları ise yüzde 5,2 yükseldi.

İLK TERCİH GEZİ VE TATİL

Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin büyük bölümü ülkeye tatil ve gezi amacıyla geldi. Ziyaretçilerin yüzde 71,3’ü gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler için Türkiye’yi tercih ederken, yüzde 16,6’sı akraba ve arkadaş ziyareti, yüzde 6’sı ise alışveriş amacıyla seyahat etti. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’ye geliş nedenlerinde ise ilk sırada yüzde 60,3 oranıyla akraba ve arkadaş ziyareti yer aldı.

GİDER YÜKSELDİ

Türkiye’nin turizm giderleri ise ikinci çeyrekte artış gösterdi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 yükselen turizm gideri 2 milyar 962 milyon 898 bin dolara ulaştı. Bu harcamaların 2 milyar 88 milyon 862 bin doları kişisel harcamalardan, 874 milyon 36 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu. Aynı dönemde yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarının sayısı yüzde 16,5 artarak 3 milyon 434 bin 172 kişiye yükseldi. Yurt dışını ziyaret eden vatandaşların kişi başı ortalama harcaması ise 863 dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA