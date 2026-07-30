Gazeteci Cem Küçük Şantaj ve Halkı Yanıltıcı Bilgi Suçlamasıyla Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük bir soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan Küçük’ün, “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Şantaj” suçlarından gözaltına alındığı bildirildi.
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Kaynak: Haber Merkezi
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