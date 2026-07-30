Adana'da Kebapçıya Kurşun Yağmuru: Çok Sayıda Yaralı Var

Adana'da motosikletle gelen 2 şüphelinin bir kebapçıya gerçekleştirdiği silahlı saldırıda, restoranda yemek yiyen 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için harekete geçerek geniş çaplı çalışma başlattı.

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Olay, saat 19.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı’nda bir kebapçıda meydana geldi.

MOTOSİKLETLE GELİP KURŞUN YAĞDIRDILAR

İddiaya göre, yüzlerini kapüşon ile gizleyen 2 şüpheli motosiklet ile kebapçının olduğu caddeye geldi. Şüphelilerden biri cadde üzerinden tabanca ile iş yerine doğru defalarca ateş açtı. Ardından motosiklet ile kaçarak şüpheliler izini kaybettirdi.

4 KİŞİ YARALANDI

Silahlı saldırı sırasında restoranda yemek yiyen 4 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların ameliyata alındığı bildirildi.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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