Gazeteci Hakan Tosun Cinayetinde Yeni Suç Duyurusu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Esenyurt’ta 10 Ekim gecesi darbedildikten sonra hayatını kaybeden gazeteci ve belegeselci Hakan Tosun’un soruşturmasında yeni bir adım atıldı. T24'ten Can Öztürk’ün haberine göre Tosun’un ailesinin avukatları, soruşturmanın eksik yürütüldüğünü belirterek Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na yeni bir suç duyurusunda bulundu.

KRİTİK DELİLLER TOPLANMADI MI?

Dilekçede, olayın başından itibaren kritik delillerin toplanmadığı, bazı şüphelilerin soruşturmaya dahil edilmediği ve kamera kayıtlarının zamanında değerlendirilmediği vurgulandı. Avukatlar, saldırının üçüncü aktörü olduğu iddia edilen Y.Ö. hakkında 'kasten öldürmeye iştirak' suçlamasıyla dava açılmasını talep etti.

Soruşturmada, polislerin kamera kayıtlarını şüphelilerin yakınlarıyla birlikte izlemesi, şüphelilerin telefonlarına el konulmaması ve ev aramalarının yapılmaması gibi ihmallerin, delillerin kaybolmasına yol açtığı iddia edildi. Avukatlar ayrıca, olayın aydınlatılmasına katkı sağlayabilecek kamera görüntülerinin bazı saldırgan yakınlarınca toplandığını ve gizlendiğini öne sürdü.

Kaynak: Haber Merkezi