Gazeteci Hakan Tosun Cinayetinde Yeni Suç Duyurusu

Gazeteci Hakan Tosun’un ölümüyle ilgili soruşturmada ailesi yeni adım attı. Avukatlar, kritik delillerin toplanmadığını ve bazı şüphelilerin dosyaya dahil edilmediğini belirterek yeni suç duyurusunda bulundu.

Gazeteci Hakan Tosun Cinayetinde Yeni Suç Duyurusu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Esenyurt’ta 10 Ekim gecesi darbedildikten sonra hayatını kaybeden gazeteci ve belegeselci Hakan Tosun’un soruşturmasında yeni bir adım atıldı. T24'ten Can Öztürk’ün haberine göre Tosun’un ailesinin avukatları, soruşturmanın eksik yürütüldüğünü belirterek Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na yeni bir suç duyurusunda bulundu.

KRİTİK DELİLLER TOPLANMADI MI?

Dilekçede, olayın başından itibaren kritik delillerin toplanmadığı, bazı şüphelilerin soruşturmaya dahil edilmediği ve kamera kayıtlarının zamanında değerlendirilmediği vurgulandı. Avukatlar, saldırının üçüncü aktörü olduğu iddia edilen Y.Ö. hakkında 'kasten öldürmeye iştirak' suçlamasıyla dava açılmasını talep etti.

Soruşturmada, polislerin kamera kayıtlarını şüphelilerin yakınlarıyla birlikte izlemesi, şüphelilerin telefonlarına el konulmaması ve ev aramalarının yapılmaması gibi ihmallerin, delillerin kaybolmasına yol açtığı iddia edildi. Avukatlar ayrıca, olayın aydınlatılmasına katkı sağlayabilecek kamera görüntülerinin bazı saldırgan yakınlarınca toplandığını ve gizlendiğini öne sürdü.

Emniyetten 'Hakan Tosun' Açıklaması: İki Polis Başmüfettişi GörevlendirildiEmniyetten 'Hakan Tosun' Açıklaması: İki Polis Başmüfettişi GörevlendirildiGüncel

Darp Edilerek Öldürülen Hakan Tosun’a Acı Veda! Tabutu ‘Hesabı Sorulacak’ Sloganları ile TaşındıDarp Edilerek Öldürülen Hakan Tosun’a Acı Veda! Tabutu ‘Hesabı Sorulacak’ Sloganları ile TaşındıGüncel

Gazeteci Hakan Tosun Cinayetinde Yeni GelişmeGazeteci Hakan Tosun Cinayetinde Yeni GelişmeGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hakan Tosun
İBB Davası Öncesi Silivri'de Eylem Yasağı İBB Davası Öncesi Silivri'de Eylem Yasağı
Barış Yarkadaş Paylaştı: Silivri'de İBB Davası Öncesi Güvenlik Alarmı Silivri'de İBB Davası Öncesi Güvenlik Alarmı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Fidan'dan Çarpıcı İran Çıkışı: 'Provokasyona Gelmeyiz' Bakan Fidan'dan Çarpıcı İran Çıkışı: 'Provokasyona Gelmeyiz'
6 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı... Yoğun Kar Yağışı Geliyor 6 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı... Yoğun Kar Yağışı Geliyor
Gazeteci Hakan Tosun Cinayetinde Yeni Suç Duyurusu Gazeteci Hakan Tosun Cinayetinde Yeni Suç Duyurusu
Amasya'da Şüpheli Ölüm! Evinde Kanlar İçinde Bulundu Amasya'da Şüpheli Ölüm! Evinde Kanlar İçinde Bulundu
Bakırköy'de Öldüren Anjiyo: 2 Doktora 6 Yıla Kadar Hapis Talebi Bakırköy'de Öldüren Anjiyo: 2 Doktora 6 Yıla Kadar Hapis Talebi