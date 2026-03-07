Barış Yarkadaş Paylaştı: Silivri'de İBB Davası Öncesi Güvenlik Alarmı

İBB davası öncesi Silivri’de güvenlik alarmı verildi. Gazeteci Barış Yarkadaş, cezaevi çevresinde önlemler artırıldığını anlattı.

Barış Yarkadaş Paylaştı: Silivri'de İBB Davası Öncesi Güvenlik Alarmı
Pazartesi günü başlayacak İBB davası öncesinde Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde kapsamlı hazırlıklar yapılıyor. Gazeteci Barış Yarkadaş’ın tv100'de aktardığı bilgilere göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ve İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topçu, yeni duruşma salonu, mevcut salonlar ve kampüs çevresinde incelemelerde bulundu.

Yetkililerin yerleşke içinde yapımı devam eden yeni duruşma salonunu, kampüs çevresindeki yol çalışmalarını, mevcut duruşma salonlarını ve nezarethaneleri yerinde incelediği öğrenildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Paylaşılan bilgilere göre, pazartesi günü başlayacak İBB davası öncesi cezaevi çevresinde de sıkı güvenlik önlemleri alındı. İncelemelerin, davanın görüleceği gün için hazırlıkların gözden geçirilmesi ve güvenlik tedbirlerinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca ilçede eylem yasağı kararı da alındı.

Kaynak: Haber Merkezi

İBB Silivri
