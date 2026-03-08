Bakan Fidan'dan Çarpıcı İran Çıkışı: 'Provokasyona Gelmeyiz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO’nun desteğiyle 4 Mart’ta İran’dan ateşlenen ve Türkiye’ye yönelen bir füzenin düşürdüğünü açıklamıştı. Mühimmatın bazı parçaları Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşmüştü.

NTV'de yer alan habere göre Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı sonrası konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Savaşın daha fazla yayılmasını istemiyoruz. Provokasyona gelmeyiz. İran’dan başka füze gelmemesi gerektiğini ilettik" dedi. Bakan Fidan'ın açıklamasından öne çıka başlıklar şöyle:

* Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Savaşın daha fazla yayılmasını istemiyoruz. Bugünde tek seçenek diplomasidir diyoruz ve buna devam ediyoruz. İsrail'in yayılmacı ve bölücü gündemi bilinmektedir. Biz ise dost ve kardeş ülkelerle birlikte barıştan yana tutum sergiledik. Diğer taraftan üçüncü ülkeleri hedef alan saldırıları da en güçlü biçimde kınadığımızı belirtmek istiyorum.

* Ülkemiz ve Azerbaycan'ın hedef alınması riski göstermektedir.

* Bölgedeki çatışmalar terör örgütlerine ortam hazırlıyor. Tırmanan gerginlik aynı zamanda enerji arz güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın durumunu da yakından takip etmekteyiz."

PEZEŞKİYAN'IN ÖZÜR MESAJI

* Savaşın başından itibaren hatta savaştan önce İranlı dostlarımızla yıllardır ne söylüyorsak hala aynı şeyi söylüyoruz. Bir saldırı gelmediği sürece o ülkelere saldırı yaparak baskı üretme amacı doğru değil. Amerika ile büyük bir problem içindesiniz, sizin hiç olmazsa bölgedeki istikrarı, komşularla iyi ilişkiyi esas alan, sorunları masaya yatıran taraf olun dedik. Kendilerine saldırmayan ülkelerin sivil alt yapılarına saldırmak doğru değil. Bu bölgede İsrail yayılmacılığının da ekmeğine yağ sürmek olur. Sayın Pezeşkiyan'ın açıklaması da bu yönde.

TÜRKİYE'YE DÜŞEN FÜZE

* Bize atılan füze hava sahamıza girerken vuruldu. Biz kolay kolay provokasyona gelen bir ülke değiliz. İranlı arkadaşlarımızla konuştuk, eğer yolunu kaybetmiş bir füze ise başka konu ama bunun devamı gelecekse ki bizim size tavsiyemiz 'aman dikkat edin böyle bir maceraya İran'da kimse atılmasın'. İran'dan başka füze gelmemesi gerektiğini ilettik. Türkiye şimdiye kadar barışa olan hizmeti ortaya koymuştur.

'KÜRT GRUPLARA SİLAH' İDDİASI

* İran'da sivil savaş çıkarmayı hedefleyen etnik ve dinsel tüm senaryolara karşıyız. Hem batıyı hem doğuyu bu senaryolara karşı uyarıyoruz. Umuyoruz bölgedeki Kürt kanaat önderlerinin bu türden tarihi bir sorumluluğu sırtlanacak yanlış içinde olmazlar. İran büyük bir ülkedir, buradaki her türlü iç kriz bölgeye çarpan etkisi ile yayılır. Bunu durdurmanın da şu anda arayışı içindeyiz.

