6 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı... Yoğun Kar Yağışı Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle 6 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kar yağışı beklentisi nedeniyle 6 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre sarı kodla uyarılan iller şöyle: Van, Siirt, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak. Meteoroloji, kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzlukların yaşanabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

