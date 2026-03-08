6 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı... Yoğun Kar Yağışı Geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle 6 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kar yağışı beklentisi nedeniyle 6 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.
Yapılan açıklamaya göre sarı kodla uyarılan iller şöyle: Van, Siirt, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak. Meteoroloji, kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzlukların yaşanabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi