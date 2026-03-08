Amasya'da Şüpheli Ölüm! Evinde Kanlar İçinde Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, akşam saatlerinde Amasya’nın Mehmetpaşa Mahallesi’nde bulunan üç katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen 53 yaşındaki Ferhat Makul’den haber alamayan arkadaşları telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı. Telefonlara cevap alamayan arkadaşları daha sonra Makul’ün evine giderek kapıyı çaldı.

Kapının açılmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri balkondan girdikleri evde Makul’ü pencere önünde yerde kanlar içinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Makul’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ferhat Makul’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Makul’ün kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.