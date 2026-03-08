Amasya'da Şüpheli Ölüm! Evinde Kanlar İçinde Bulundu

Amasya’da haber alınamayan 53 yaşındaki Ferhat Makul, evinde kanlar içinde hareketsiz halde bulundu. Makul’ün kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği bildirildi.

Amasya'da Şüpheli Ölüm! Evinde Kanlar İçinde Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, akşam saatlerinde Amasya’nın Mehmetpaşa Mahallesi’nde bulunan üç katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen 53 yaşındaki Ferhat Makul’den haber alamayan arkadaşları telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı. Telefonlara cevap alamayan arkadaşları daha sonra Makul’ün evine giderek kapıyı çaldı.

Kapının açılmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri balkondan girdikleri evde Makul’ü pencere önünde yerde kanlar içinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Makul’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ferhat Makul’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Makul’ün kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sarıyer'de Şüpheli Ölüm: 12 Yaşındaki Çocuk 30. Kattan Düştü! Annenin İfadesi Ortaya ÇıktıSarıyer'de Şüpheli Ölüm: 12 Yaşındaki Çocuk 30. Kattan Düştü! Annenin İfadesi Ortaya ÇıktıGüncel

Diyarbakır'da Şüpheli Ölüm: Arkadaşının Evinde Fenalaşan Yazgül Hastanede ÖldüDiyarbakır'da Şüpheli Ölüm: Arkadaşının Evinde Fenalaşan Yazgül Hastanede ÖldüGüncel

Muğla'da Şüpheli Kadın Ölümü: Cansız Bedeni Ağaca Asılı Halde BulunduMuğla'da Şüpheli Kadın Ölümü: Cansız Bedeni Ağaca Asılı Halde BulunduGüncel

Etiketler
şüpheli ölüm Amasya
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
6 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı... Yoğun Kar Yağışı Geliyor 6 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı... Yoğun Kar Yağışı Geliyor
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Gazeteci Hakan Tosun Cinayetinde Yeni Suç Duyurusu Gazeteci Hakan Tosun Cinayetinde Yeni Suç Duyurusu
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Fidan'dan Çarpıcı İran Çıkışı: 'Provokasyona Gelmeyiz' Bakan Fidan'dan Çarpıcı İran Çıkışı: 'Provokasyona Gelmeyiz'
6 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı... Yoğun Kar Yağışı Geliyor 6 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı... Yoğun Kar Yağışı Geliyor
Gazeteci Hakan Tosun Cinayetinde Yeni Suç Duyurusu Gazeteci Hakan Tosun Cinayetinde Yeni Suç Duyurusu
Amasya'da Şüpheli Ölüm! Evinde Kanlar İçinde Bulundu Amasya'da Şüpheli Ölüm! Evinde Kanlar İçinde Bulundu
Bakırköy'de Öldüren Anjiyo: 2 Doktora 6 Yıla Kadar Hapis Talebi Bakırköy'de Öldüren Anjiyo: 2 Doktora 6 Yıla Kadar Hapis Talebi