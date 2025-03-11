Gazeteci Ayşenur Arslan'ın Davası Ertelendi

Programında yaptığı yorum nedeniyle 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' iddiasıyla yargılanan gazeteci Ayşenur Arslan, duruşmada "Terörü aklamaya çalışmadım. Tam tersine, terörle mücadele etmek için, kuklalarını ve piyonlarını ortaya çıkarmak için soru sordum" ifadelerini kullandı. Hakkında 1 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası istenen Arslan'ın duruşması 6 Mayıs 2025 tarihine ertelendi.

Gazeteci Ayşenur Arslan'ın Davası Ertelendi

Ankara’da, 1 Ekim 2023 tarihinde İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleşen bombalı terör saldırısı sonrası 2 Ekim’de Halk TV’de yayınlanan programda Ayşenur Arslan’ın saldırıya ilişkin yaptığı yorumlar nedeniyle hakkında 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Savcılığın hakkında 1 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep ettiği soruşturma kapsamında Arslan, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Ayşenur Arslan, avukatları ve meslektaşları katıldı.

'TERÖRÜ AKLAMADIM'

Ayşenur Arslan, mahkeme heyetine yaptığı savunmada, şunları söyledi:

"Programda ne yaptığımı kısaca özetleyeceğim. O gün Ankara’da bir araç, İçişleri Bakanlığı önünde patlatıldı. İntihar eylemi olarak aksettirildi. 50 yıllık gazetecilik tecrübemle, intihar eylemleri konusunda araştırma yapmış bir gazeteci olarak bu konuya dikkat çektim. Bu olay gerçekten bir terör eylemi mi, değil mi, bunu sorguladım. Anadolu’daki bir kentten bir aracı gasbederek Ankara’ya getirdiler. Neden böyle bir yöntem seçildi? Başka birşey mi var? diye düşündüm. Bir gazetecinin sorması gereken soruyu sordum. Terörü aklamaya çalışmadım. Tam tersine, terörle mücadele etmek için, kuklalarını ve piyonlarını ortaya çıkarmak için soru sordum.

Gazeteci Ayşenur Arslan'ın Davası Ertelendi - Resim : 1

Programdan saatler sonra, kimi odaklar tarafından suçlandım. Bu, gece yarısını buldu. Demek ki ne söylediğimi onlar da anlamamışlar. Terör propagandası asla yapmadım ve yapmam. Ankara’daki intihar eylemlerinde amaç, karşı tarafa zarar vermekse burada başka bir şey var diyorum. Anadolu’dan bir aracın gasbedilip Ankara’ya getirilmesi ilginç. Ben sadece soruyorum. Gerçekler ancak sorular sorulduğunda ortaya çıkar. Soru sormayı unutursanız kendinize gazeteci demeyin derim ben. Neyle suçlandığımı anlamıyorum. Olaya bakıyorum ve bana göre bir tuhaflık var diyorum. Ben 'Terör örgütündeki çocuklar iyi çocuklar’ demiyorum. Burada bir yanlışlık var diyorum."

DURUŞMAYA ERTELEME

Mahkeme heyeti, duruşmayı mütalaaya karşı savunma yapılması için 6 Mayıs 2025 tarihine ertelendi.

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Kaynak: DHA

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