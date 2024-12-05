Gazeteci Ayşenur Arslan'a 7,5 Yıla Kadar Hapis Talebi: Tek 'Delil' Programdaki Sözleri!

Gazeteci Ayşenur Arslan hakkında, 2 Ekim 2023’te Halk TV’deki programda, Meclis'in açılacağı gün İçişleri Bakanlığı'na yapılan bombalı saldırıya ilişkin "Belki o kendisini patlattı denilen kişi terörist, üzerinde ya da arabada uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan… Efendim ‘İşte bir PKK’lı teröristin öcünü alıyorlardı.’ Yahu hiçbir şey yapamadan ölünmez. Her şey bana sorarsanız aykırı. Durup dururken kendisini patlatmış. Esas olarak bu benim aklıma takılan şeylerden birisiydi. İddia da edemem elbette. Bir fantezi olarak görüp geçin. Ama bir arabanın şoförü öldürülerek… Neden Ankara’da bir araba… O kadar kolaydır ki kilidiyle açacaksınız, düz kontak yapacaksınız, bombayı gideceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

HAPİS CEZASI İSTENDİ

Arslan'a kullandığı ifadeler nedeniyle “terör örgütü PKK propagandası yapmak” suçlamasıyla dava açıldı. Savcı, Arslan’ın 1 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Arslan, önümüzdeki günlerde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısında çıkacak.

Ayşenur Arslan hakkındaki “suçu ve suçluyu övme” suçlamasına ise kovuşturmaya yer yoktur kararı verildi.

TEK DELİL PROGRAMDAKİ SÖZLERİ

İddianame, terör örgütü PKK’nın tarihini özetleyerek başladı ve davadaki tek delil olan programdaki 01.29 dakikalık kesitin deşifresi yer aldı.

Gazeteci Arslan hakkındaki iddianamede, programdaki sözleriyle ilgili “Bu söylemin toplum içerisinde kargaşa ve infial oluşturacak nitelikte terör örgütleri tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlere yönelik yol gösterici ve fikir verici olduğu” değerlendirmesi yapıldı.

'YANLIŞ ANLAŞILDIM' DEMİŞTİ

İddianamede yer alan ifadesinde gazeteci Ayşenur Arslan, sözlerinin yanlış anlaşıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Cümlelerim gelinen noktada her ne kadar maksadını aşmış olsa da kast ettiğim ve işaret etmek istediğim nokta şu idi; görevine yeni başlayan İçişleri Bakanı'nın son zamanlarda koordinesinde üst üste gerçekleştirilen ve suç örgütlerine ağır darbeler vuran operasyonlar sonrasında kendisine yönelik bir mesaj olabilir düşüncesi bende hasıl oldu; zira, son zamanlarda uyuşturucu tacirlerine ve çıkar amaçlı suç örgütlerine gerçekleştirilen çok sayıda operasyon oldu. Eylemin gerçekleştirilme biçimini düşünerek acaba bir takım suç odakları benzetme yaparak emniyet teşkilatına ve İçişleri Bakanlığına sindirme mesajı veriyor olabilir diye düşündüm. Ne programda ne de şu an ifadem esnasında terörü güzelleyici ya da meşru gösterici bir ibare kullanmam söz konusu olamaz. Meydana gelen eylemi programda olduğum gibi burada da lanetliyorum.”

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Usta gazeteci Ayşenur Arslan’ın avukatı Celal Ülgen, B Yüzü’ne yaptığı açıklamada, Arslan hakkında suçu ve suçluyu övmekten iddianame düzenlenseydi asliye cezada yargılama olacağını belirtti.

Ülgen, şunları kaydetti:

“Siyasi İktidar bir yandan yumuşama politikası izlerken diğer yandan bir yasa tasarısı içinde TCK 339. maddeden sonra gelen maddeye ‘etki ajanlığı’ niteliğinde bazı fiillere önemli cezalar getiriyor. Bu iki tavır birlikte doğru olamayacağına göre birinin elbette yanlış olması gerekir. Çok aramaya gerek yok. Yeni bir ceza yaptırımı getiren yeni tip casusluk kurumunun yanında olmak mümkün değil.”