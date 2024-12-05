İstanbul'da Yere Çöp ve İzmarit Atanlar Yandı! Büyük Ceza Yolda

Bolu ve Kırıkkale'nin ardından İstanbul'da da çevre kirliliğini önlemek adına dikkat çeken bir uygulamaya gidildi. Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin aralık ayı toplantısında başkanlık makamı teklifi olarak gündeme alınan “Büyükçekmece ilçesi sınırları içerisindeki park, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara sigara izmariti, çöp, kuruyemiş kabuğu gibi maddeleri atarak çevreyi kirletenlere idari para cezası uygulanması” şeklindeki gündem maddesi, Hukuk ve Tarife Komisyonları'nın hazırladıkları rapor doğrultusunda oy birliğiyle kabul edildi.

1 OCAK'TAN İTİBAREN CEZA KESİLECEK

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, çevre kirliliğiyle mücadeleye yönelik önemli bir adım atıldığını belirtti. Başkan Akgün, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla ilçede yere çöp atanlara 2 bin 950 TL para cezası uygulanacağını açıklayarak, şunları söyledi:

“Büyükçekmece’de sigara izmaritlerini, çöplerini, kabuklu yemişlerin kabuklarını yere atanlara 2 bin 950 TL para cezası uygulanacaktır. Büyükçekmece halkı, bugüne kadar Kordonboyu’nda iyi bir alışkanlık edindi. Büyükçekmeceli vatandaşlarımız, buna azami hassasiyet gösteriyor. Bizim şehrimizin kirlendiği, çöplerin bolca yere atıldığı günler mayıs başından ekim sonuna kadar özellikle cuma akşamdan başlayıp pazartesi sabahına kadar olan dönem içerisinde şehrimizde müthiş bir kirlenme oluyor. Bunu da sivil zabıtalarımızla, zabıta ekiplerimizle tereddütsüz uygulayacağımızı da buradan belirtmek isterim.’’

Kaynak: ANKA