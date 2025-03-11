10 Yıldır Kırmızı Bültenle Aranıyordu, İzmir’de Yakayı Ele Verdi

Interpol tarafından kırmızı bültenle 10 yıldır aranan şüpheli İzmir’in Konak ilçesinde yakalandı. Şüphelinin sahte kimlikle saklandığı ortaya çıktı.

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İzmir’in Konak ilçesinde durdurulan araç içindeki şüpheli hareketler sergileyen N.D. isimli şahıs, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede şüpheli N.D.’nin Interpol tarafından kırmızı bültenle 10 yıldır arandığı tespit edildi. Şüphelinin 10 yıl boyunca sahte kimlik kullandığı belirlendi. N.A. gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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