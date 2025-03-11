Bağcılar'da Yangın Faciası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul Bağcılar'da bir apartmanda meydana gelen yangında, yalnız yaşayan yaşlı bir adam hayatını kaybetti.

Bağcılar'da Yangın Faciası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Fatih Mahallesi, 1822 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekiler, daireden çıkan yoğun dumanı fark ederek durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yangına hızlı bir şekilde müdahale eden itfaiye ekipleri, dairede yaptıkları inceleme sonucunda yalnız yaşayan 90 yaşındaki Salih Polat'ı hareketsiz bir şekilde buldu. Polat, olay yerinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mahalle sakinlerinden Alaattin Karabulut, gazetecilere verdiği ifadede, sabah saatlerinde Polat'ın bakıcısının daireden çıkan dumanları fark ettiğini ve bunun üzerine yaşlı adamın gelinine haber verip, itfaiye ekiplerini aradığını söyledi.

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Kaynak: AA

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